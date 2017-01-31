В галерее «Вавилон» открылась выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой
Всем, кто устал от снежных заносов и трескучих морозов, нужно прийти в выставочный зал галереи «Вавилон». Там на стенах - буйство красок в лихо закрученных композициях Полины Горецкой, солнышко и весенние проталины на пейзажах Николая Лукашука.
Зрителя встречает большое полотно с названием «Мысли о весне». На нем разомлевшая от солнышка пышнотелая красавица расчесывает волосы, на окошке цветут фиалки, а за окном пробивается сквозь слякоть первая зеленая травка. Тут же Эйнштейн с детскими восторженными глазами играет на фиолетовой скрипке, Роза Люксембург и Клара Цеткин в модных шляпках степенно уселись за столиком кафе. С портрета лукаво смотрит сам Хэмингуэй, подтверждая, что эти художники не зря позаимствовали название выставки у его книги про Париж - «Праздник, который всегда с тобой». Супруги Лукашук и Горецкая действительно подарили самарцам праздник и заряд весеннего оптимизма.
- Я знакома с творчеством Николая Лукашука, можно сказать, еще с прошлого века, - рассказывает директор галереи «Вавилон» Алла Шахматова. - Мне тогда казалось, что ему нет равных по мастерству в написании этюдов на пленэре. А когда он начал работать вместе с Полиной, в его творчестве появилось много нового. Полина больше склонна к дизайну, она - настоящий композитор, творящий музыку из красок. По-моему, они очень хорошо дополняют друг друга и в творчестве, и в жизни.
Они такие разные: яркая и темпераментная, как ее картины, Полина и скромный, сдержанный Николай. Но их взаимное влияние очевидно. Вот два женских портрета, выполненных крупными мазками кисти и мастихином, - «Маша» и «Женщина у зеркала», и кажется, что они написаны одним и тем же художником. Но нет: характеры авторов видны и в них. Более лиричный образ, тонущий в голубоватом сумраке, создал Николай, а напряженный портрет женщины в красном - это замысел Полины.
Николай рассказывает, что, хотя он окончил оформительское отделение, его душа все же потянулась к живописи. И как не писать родную Самару - такой удивительный город! Любимые сюжеты Николая - рыбаки на Волге, теплоходы, рабочие буксиры. Он постоянно рисует старый центр, его конек - арки старинных самарских домов, внутренние дворики деревянных усадеб. А как живописен вид из Пушкинского сквера на Волгу и на Жигулевский пивзавод! Живописец не устает изображать с натуры это место и зимой, и весной, и летом.
А кисть Полины лихо гуляет по холсту, создавая разноцветную, крутящуюся под снегом «Карусель», несущихся в вихре танца персонажей картины «Все коту Масленица». На полотне перемешаны радостные селяне, красные петухи и коты, играющие на балалайке. Тему сказки продолжают «Безумное чаепитие» Алисы в Стране Чудес и «Щелкунчик» по сказке Гофмана. Загадочны элегантная наездница и ее грустная лошадь на картине «Феличита».
Выставка в галерее «Вавилон» продлится до 25 февраля. (12+)
Зрителя встречает большое полотно с названием «Мысли о весне». На нем разомлевшая от солнышка пышнотелая красавица расчесывает волосы, на окошке цветут фиалки, а за окном пробивается сквозь слякоть первая зеленая травка. Тут же Эйнштейн с детскими восторженными глазами играет на фиолетовой скрипке, Роза Люксембург и Клара Цеткин в модных шляпках степенно уселись за столиком кафе. С портрета лукаво смотрит сам Хэмингуэй, подтверждая, что эти художники не зря позаимствовали название выставки у его книги про Париж - «Праздник, который всегда с тобой». Супруги Лукашук и Горецкая действительно подарили самарцам праздник и заряд весеннего оптимизма.
- Я знакома с творчеством Николая Лукашука, можно сказать, еще с прошлого века, - рассказывает директор галереи «Вавилон» Алла Шахматова. - Мне тогда казалось, что ему нет равных по мастерству в написании этюдов на пленэре. А когда он начал работать вместе с Полиной, в его творчестве появилось много нового. Полина больше склонна к дизайну, она - настоящий композитор, творящий музыку из красок. По-моему, они очень хорошо дополняют друг друга и в творчестве, и в жизни.
Они такие разные: яркая и темпераментная, как ее картины, Полина и скромный, сдержанный Николай. Но их взаимное влияние очевидно. Вот два женских портрета, выполненных крупными мазками кисти и мастихином, - «Маша» и «Женщина у зеркала», и кажется, что они написаны одним и тем же художником. Но нет: характеры авторов видны и в них. Более лиричный образ, тонущий в голубоватом сумраке, создал Николай, а напряженный портрет женщины в красном - это замысел Полины.
Николай рассказывает, что, хотя он окончил оформительское отделение, его душа все же потянулась к живописи. И как не писать родную Самару - такой удивительный город! Любимые сюжеты Николая - рыбаки на Волге, теплоходы, рабочие буксиры. Он постоянно рисует старый центр, его конек - арки старинных самарских домов, внутренние дворики деревянных усадеб. А как живописен вид из Пушкинского сквера на Волгу и на Жигулевский пивзавод! Живописец не устает изображать с натуры это место и зимой, и весной, и летом.
А кисть Полины лихо гуляет по холсту, создавая разноцветную, крутящуюся под снегом «Карусель», несущихся в вихре танца персонажей картины «Все коту Масленица». На полотне перемешаны радостные селяне, красные петухи и коты, играющие на балалайке. Тему сказки продолжают «Безумное чаепитие» Алисы в Стране Чудес и «Щелкунчик» по сказке Гофмана. Загадочны элегантная наездница и ее грустная лошадь на картине «Феличита».
Выставка в галерее «Вавилон» продлится до 25 февраля. (12+)
Комментарии:
Анастасия Камышева, СТИЛИСТ:
• Эта выставка словно создана специально для меня, я обожаю художественные течения конца XIX и начала XX века. И если работы Николая полны игры света, как на картинах импрессионистов, то многие полотна Полины выполнены в духе самого крутого экспрессионизма. Но для себя я отобрала очень спокойную и теплую ее работу - натюрморт с чайной чашкой и веткой рябины. Эта картина будто бы уже живет в моем доме.
Сергей Рудняев, АВТОР КНИГИ «САМАРСКИЙ АЛЬБОМ»:
• Я давно знаю Николая и Полину, слежу за творчеством этих художников, многие их работы мне нравятся. Особенно близки циклы пейзажей Николая Лукашука, посвященные Волге и Самаре. А Полина всегда непредсказуема. У нее буйная фантазия. Вот, полюбуйтесь, на ее картине - зеленая лошадь, и это выглядит прекрасно!
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