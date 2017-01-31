31 января 2017 года,
17:23
$ 60.16    64.43   Нефть 55.2 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Культура/

В галерее «Вавилон» открылась выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой

Всем, кто устал от снежных заносов и трескучих морозов, нужно прийти в выставочный зал галереи «Вавилон». Там на стенах - буйство красок в лихо закрученных композициях Полины Горецкой, солнышко и весенние проталины на пейзажах Николая Лукашука.

Зрителя встречает большое полотно с названием «Мысли о весне». На нем разомлевшая от солнышка пышнотелая красавица расчесывает волосы, на окошке цветут фиалки, а за окном пробивается сквозь слякоть первая зеленая травка. Тут же Эйнштейн с детскими восторженными глазами играет на фиолетовой скрипке, Роза Люксембург и Клара Цеткин в модных шляпках степенно уселись за столиком кафе. С портрета лукаво смотрит сам Хэмингуэй, подтверждая, что эти художники не зря позаимствовали название выставки у его книги про Париж - «Праздник, который всегда с тобой». Супруги Лукашук и Горецкая действительно подарили самарцам праздник и заряд весеннего оптимизма.

- Я знакома с творчеством Николая Лукашука, можно сказать, еще с прошлого века, - рассказывает директор галереи «Вавилон» Алла Шахматова. - Мне тогда казалось, что ему нет равных по мастерству в написании этюдов на пленэре. А когда он начал работать вместе с Полиной, в его творчестве появилось много нового. Полина больше склонна к дизайну, она - настоящий композитор, творящий музыку из красок. По-моему, они очень хорошо дополняют друг друга и в творчестве, и в жизни.

Они такие разные: яркая и темпераментная, как ее картины, Полина и скромный, сдержанный Николай. Но их взаимное влияние очевидно. Вот два женских портрета, выполненных крупными мазками кисти и мастихином, - «Маша» и «Женщина у зеркала», и кажется, что они написаны одним и тем же художником. Но нет: характеры авторов видны и в них. Более лиричный образ, тонущий в голубоватом сумраке, создал Николай, а напряженный портрет женщины в красном - это замысел Полины.

Николай рассказывает, что, хотя он окончил оформительское отделение, его душа все же потянулась к живописи. И как не писать родную Самару - такой удивительный город! Любимые сюжеты Николая - рыбаки на Волге, теплоходы, рабочие буксиры. Он постоянно рисует старый центр, его конек - арки старинных самарских домов, внутренние дворики деревянных усадеб. А как живописен вид из Пушкинского сквера на Волгу и на Жигулевский пивзавод! Живописец не устает изображать с натуры это место и зимой, и весной, и летом.

А кисть Полины лихо гуляет по холсту, создавая разноцветную, крутящуюся под снегом «Карусель», несущихся в вихре танца персонажей картины «Все коту Масленица». На полотне перемешаны радостные селяне, красные петухи и коты, играющие на балалайке. Тему сказки продолжают «Безумное чаепитие» Алисы в Стране Чудес и «Щелкунчик» по сказке Гофмана. Загадочны элегантная наездница и ее грустная лошадь на картине «Феличита».

Выставка в галерее «Вавилон» продлится до 25 февраля. (12+) 

Комментарии:

Анастасия Камышева, СТИЛИСТ:

• Эта выставка словно создана специально для меня, я обожаю художественные течения конца XIX и начала XX века. И если работы Николая полны игры света, как на картинах импрессионистов, то многие полотна Полины выполнены в духе самого крутого экспрессионизма. Но для себя я отобрала очень спокойную и теплую ее работу - натюрморт с чайной чашкой и веткой рябины. Эта картина будто бы уже живет в моем доме.

Сергей Рудняев, АВТОР КНИГИ «САМАРСКИЙ АЛЬБОМ»:

• Я давно знаю Николая и Полину, слежу за творчеством этих художников, многие их работы мне нравятся. Особенно близки циклы пейзажей Николая Лукашука, посвященные Волге и Самаре. А Полина всегда непредсказуема. У нее буйная фантазия. Вот, полюбуйтесь, на ее картине - зеленая лошадь, и это выглядит прекрасно!
Дата: 31 января 2017 , 13:12
110
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
В галерее «Вавилон» открылась выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой
31 января 2017
110
В галерее «Вавилон» открылась выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой
Выбор на лесном перекрестке. В актерской мастерской «Доктор Чехов» показали новый спектакль
31 января 2017
110
Выбор на лесном перекрестке. В актерской мастерской «Доктор Чехов» показали новый спектакль
Что мы увидим и услышим на фестивале «Пластилиновый дождь»?
24 января 2017
395
Что мы увидим и услышим на фестивале «Пластилиновый дождь»?
Первобытное реалити-шоу. В театре «Витражи» состоится премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Ящерица»
24 января 2017
323
Первобытное реалити-шоу. В театре «Витражи» состоится премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Ящерица»
Самарский художник Владимир Романов запечатлевает для истории образы земляков
23 января 2017
319
Самарский художник Владимир Романов запечатлевает для истории образы земляков
Галерея
19 января 2017
292
Галерея "Виктория" в январе: лекторий, презентация и беседы о чтении
«Амадеус»: перезагрузка. В театре драмы представили вторую редакцию известного спектакля
19 января 2017
178
«Амадеус»: перезагрузка. В театре драмы представили вторую редакцию известного спектакля
16 января отмечается Всемирный день «Ливерпульской четверки»
17 января 2017
238
16 января отмечается Всемирный день «Ливерпульской четверки»
Театральные сюрпризы начала года. Зрителей ждут пьесы Шеффера, Володина, Эрдмана и не только
12 января 2017
454
Театральные сюрпризы начала года. Зрителей ждут пьесы Шеффера, Володина, Эрдмана и не только
Лента новостей
31 января 2017 , 17:05
23
В Самаре широко отмечается 90-летие со дня рождения художника Юрия Филиппова
3 февраля 2017 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения самарского художника, члена Союза...
31 января 2017 , 16:59
65
В центре Самары трамвай сошел с рельсов
Инцидент произошел в 15:30 на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской.
31 января 2017 , 16:48
54
Самарские студенты учились оказывать первую помощь
  31 января в Самаре прошел первый этап соревнований «Человеческий фактор». В...
31 января 2017 , 16:41
48
Сбербанк изучает перспективы развития бизнеса Ульяновска
26 января крупнейшие предприятия Ульяновской области посетили Председатель Поволжского банка...
31 января 2017 , 16:35
69
Самарцам расскажут про зимние забавы горожан минувших веков
Лекция «Зимние забавы самарцев» (XIX-XX вв.) пройдет в эту субботу в 14:00 в...
31 января 2017 , 16:31
99
На Самарскую область надвигаются снегопады
 Их принесет атлантический циклон.
31 января 2017 , 16:12
82
Тольятти готовится к встрече мастеров ледового спидвея
  В субботу, 4 февраля, на специализированном спидвейном стадионе имени Анатолия Степанова...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7500
1
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4962
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4660
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3809
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1121
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
855
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1119
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
6 января 2017
847
 
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.