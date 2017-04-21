В галерее «Новое пространство» открылась выставка работ мастера каллиграфии Николая Воронина и его учеников

Здесь экспонируются образцы шрифтов различных языков и различных исторических эпох, отдельно дается описание истории возникновения каждого шрифта и особенностей его написания.Во время открытия выставки руководитель каллиграфической мастерской Николай Воронин дал мастер-класс. На большом листе ватмана на глазах присутствующих всего за несколько минут создал настоящую картину из мастерски выписанных заглавных букв. Затем все желающие смогли научиться владеть основными инструментами - перьевой ручкой и тушью.- Я с детства любил прописи, хотел записаться в кружок каллиграфии в школе, но туда брали только отличников, - рассказывает Николай Воронин, - поэтому пришлось доходить до всего самому. Я любил рассматривать старинные книги, причем меня больше интересовали не красочные миниатюры, а загадочная вязь разных шрифтов, которые пытался сам повторить на бумаге.И хотя после окончания школы поступил в политехнический, продолжал заниматься любимым делом всю жизнь. Сейчас он известен в Самаре именно как каллиграф. Очень много учеников. Однажды увидев его работы, люди разных профессий записываются к нему на занятия.- Я по профессии филолог и люблю все, что связано со словом, - рассказывает Виктория Корбан, - к тому же окончила художественную школу. Когда выбирала в ней тему дипломной работы, преподаватель показал альбом французской книжной миниатюры. И я поняла, что ничего более прекрасного в жизни не видела. Поэтому когда узнала о существовании мастерской каллиграфии в нашем городе, то сразу записалась на курсы.Теперь Виктория создает образцы сама, в «Новом пространстве» экспонируются написанные ею итальянским курсивом крылатые выражения на разных языках. Марина Титова, специалист по защите информации, тоже стала настоящим мастером под руководством Николая Воронина. Она признается, что у нее с детства очень красивый, понятный почерк. Поэтому считает, что ей просто повезло, когда она познакомилась с Николаем. Для своих творений выбрала русскую средневековую вязь.- Я теперь понимаю, насколько нелегко было русским летописцам, - улыбается Марина.Переплетения букв в строках Евангелия, которые она скопировала, похожи на кружево и поистине произведение искусства.Проект продлится две недели, он предусматривает несколько занятий по каллиграфии, которые проведут Николай Воронин и его соратники по перу. 6+