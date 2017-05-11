11 мая 2017 года,
15:46
$ 58.08    63.26   Нефть 50.83 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Культура/

В галерее «Новое пространство» открылась выставка копий шедевров французской живописи

Одна из творческих компаний Ставрополя представляет в галерее «Новое пространство» необычный арт-проект.

Это выставка копий знаменитых работ художников Франции. В шести залах представлено 70 работ. Копии выполнены на основе детального фотографирования оригиналов, сохранены даже образовавшиеся на холсте со временем кракелюры.

Это в первую очередь образовательный проект. Конечно, даже высококачественные копии не заменят живые полотна. Но ставропольцы дают посетителям выставки уникальную возможность увидеть картины, находящиеся в разных музеях мира, в одном выставочном пространстве. Даже тот, кто уже посещал Лувр, может обнаружить неизвестные ему полотна. Например, из будапештского или бухарестского
художественных музеев.

Здесь можно сделать для себя несколько открытий. Во-первых, Эдгар Дега рисовал не только балерин и прачек, но и музыкантов и циркачей. Прекрасен серьезный портрет виолончелиста Пилета, окружен переливами света силуэт взмывающей к куполу цирка воздушной гимнастки.

Во-вторых, Огюст Ренуар помимо портретов соблазнительных красавиц, таких как актриса Жанна Самари, создавал удивительно проникновенные детские образы. На выставке представлены копии картин «Две читающие девочки», «Девочки, играющие на пианино» и другие.

Техника разбрызгивания цветных чернил по холсту, называемая французским словом «жикле», дает ощущение подлинной руки автора, создает впечатление объема. Единственное, эти мазки расположены слишком упорядоченно. Но они передают все многоцветье пейзажей Клода Моне, основателя импрессионизма. Его картины, изображающие Лазурный берег и юг Франции, и в копиях завораживают своим нежным колоритом и воздушностью.

Помимо импрессионистов здесь представлены и два замечательных постимпрессиониста: друзья-враги Поль Гоген и Винсент Ван Гог. Их картины, изображающие жизнь в тропическом раю и буйство красок в Арле, в котором произошла горькая размолвка художников, и в копиях очень декоративны. Они потрясают выбором красок, их необычным сочетанием и эмоциональностью, которую когда-то вложили в свои работы эти неистовые гении живописи.

Выставка имеет огромную познавательную ценность. Тем более что арт-проект включает в себя и стенды с рассказом о каждом художнике, и баннеры с цитатами их размышлений об искусстве. Уходя, каждый желающий сможет унести на память открытку, плакат или магнитик с наиболее понравившейся картиной.

Выставка продлится до 28 мая. 0+

Дата: 11 мая 2017 , 14:17
117
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
В галерее «Новое пространство» открылась выставка копий шедевров французской живописи
11 мая 2017
117
В галерее «Новое пространство» открылась выставка копий шедевров французской живописи
«Уместный театр» представил спектакль по мотивам пьесы Николая Коляды о предательстве и прощении
11 мая 2017
119
«Уместный театр» представил спектакль по мотивам пьесы Николая Коляды о предательстве и прощении
Самарские авторы взяли все призовые места на саратовском фестивале поэзии
27 апреля 2017
970
Самарские авторы взяли все призовые места на саратовском фестивале поэзии
Фройляйн Офелия и её метаморфозы. В новокуйбышевском театре «Грань» показали необычный спектакль
27 апреля 2017
921
Фройляйн Офелия и её метаморфозы. В новокуйбышевском театре «Грань» показали необычный спектакль
127 фильмов за 5 дней и 40 встреч с деятелями кино. Итоги фестиваля «Кино-детям»
25 апреля 2017
777
127 фильмов за 5 дней и 40 встреч с деятелями кино. Итоги фестиваля «Кино-детям»
Каллиграфический диктант, лекция по Чехову и фотовыставка природы Самарской области. Какой была «Библионочь-2017»
25 апреля 2017
515
Каллиграфический диктант, лекция по Чехову и фотовыставка природы Самарской области. Какой была «Библионочь-2017»
В галерее «Новое пространство» открылась выставка работ мастера каллиграфии Николая Воронина и его учеников
21 апреля 2017
474
В галерее «Новое пространство» открылась выставка работ мастера каллиграфии Николая Воронина и его учеников
Генеральному директору театра драмы Вячеславу Гвоздкову исполнилось 70 лет
20 апреля 2017
460
Генеральному директору театра драмы Вячеславу Гвоздкову исполнилось 70 лет
В Самаре обсудили проблемы драматургии и сценических проектов
18 апреля 2017
405
В Самаре обсудили проблемы драматургии и сценических проектов
Лента новостей
11 мая 2017 , 15:33
49
Перекрытие Волжского проспекта. Как поедут автобусы?
Напомним , в связи с ремонтом тепловой камеры с 00:00 15 мая до 6:00 22 мая закроется...
11 мая 2017 , 15:07
200
В Самаре нашли людей, продававших билеты на Парад Победы
Ими были представители областных министерств и самарских предприятий. Об этом рассказал...
11 мая 2017 , 15:05
82
Рост продаж АвтоВАЗа с начала года составил 7,7%
За четыре месяца 2017 года объемы производства предприятия выросли на 17%.  Об этом...
11 мая 2017 , 15:01
173
В Самаре Приора столкнулась с Хендэ: пострадали две женщины
ДТП произошло в среду, 10 мая, в 10:00 на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Советском...
11 мая 2017 , 14:55
88
Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы
Суда отправятся 11 и 12 мая.
11 мая 2017 , 14:30
118
Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора» «Русским машинам»
Встреча состоится в конце мая - начале июня. По словам губернатора, на ней предстоит обсудить...
11 мая 2017 , 14:29
80
Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи
С наступлением теплых дней многие предприниматели открывают дополнительные точки продаж.
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5752
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5086
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4793
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4617
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
1276
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
787
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1508
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
696
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.