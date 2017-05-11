В галерее «Новое пространство» открылась выставка копий шедевров французской живописи

Это выставка копий знаменитых работ художников Франции. В шести залах представлено 70 работ. Копии выполнены на основе детального фотографирования оригиналов, сохранены даже образовавшиеся на холсте со временем кракелюры.Это в первую очередь образовательный проект. Конечно, даже высококачественные копии не заменят живые полотна. Но ставропольцы дают посетителям выставки уникальную возможность увидеть картины, находящиеся в разных музеях мира, в одном выставочном пространстве. Даже тот, кто уже посещал Лувр, может обнаружить неизвестные ему полотна. Например, из будапештского или бухарестскогохудожественных музеев.Здесь можно сделать для себя несколько открытий. Во-первых, Эдгар Дега рисовал не только балерин и прачек, но и музыкантов и циркачей. Прекрасен серьезный портрет виолончелиста Пилета, окружен переливами света силуэт взмывающей к куполу цирка воздушной гимнастки.Во-вторых, Огюст Ренуар помимо портретов соблазнительных красавиц, таких как актриса Жанна Самари, создавал удивительно проникновенные детские образы. На выставке представлены копии картин «Две читающие девочки», «Девочки, играющие на пианино» и другие.Техника разбрызгивания цветных чернил по холсту, называемая французским словом «жикле», дает ощущение подлинной руки автора, создает впечатление объема. Единственное, эти мазки расположены слишком упорядоченно. Но они передают все многоцветье пейзажей Клода Моне, основателя импрессионизма. Его картины, изображающие Лазурный берег и юг Франции, и в копиях завораживают своим нежным колоритом и воздушностью.Помимо импрессионистов здесь представлены и два замечательных постимпрессиониста: друзья-враги Поль Гоген и Винсент Ван Гог. Их картины, изображающие жизнь в тропическом раю и буйство красок в Арле, в котором произошла горькая размолвка художников, и в копиях очень декоративны. Они потрясают выбором красок, их необычным сочетанием и эмоциональностью, которую когда-то вложили в свои работы эти неистовые гении живописи.Выставка имеет огромную познавательную ценность. Тем более что арт-проект включает в себя и стенды с рассказом о каждом художнике, и баннеры с цитатами их размышлений об искусстве. Уходя, каждый желающий сможет унести на память открытку, плакат или магнитик с наиболее понравившейся картиной.Выставка продлится до 28 мая. 0+