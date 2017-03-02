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В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Переплетение»

Моя бабушка очень хорошо вязала. Салфетки, кофточки и платья окружали нас повсюду и были явлением скорее обыденным, нежели выдающимся. Может быть, поэтому мне не был понятен ажиотаж вокруг кружевных моделей, представленных на выставке «Переплетение» в галерее «Новое пространство». Лавируя между бесчисленными фотосессиями посетителей, я протиснулась к картинам Любови Егоровой, составляющим вторую часть экспозиции.

…Из терема выглядывает «Кружевница». Именно так я себе представляла царевну, когда бесконечное число раз слушала сказку «Сивка-Бурка». Из этого резного
окошка она поглядывала на Ивана, который верхом на коне старательно допрыгивал до нее, оставляя далеко позади незадачливых конкурентов. И тут меня осенило: кружева - это же тоже почти сказочный атрибут! Наряды будто сплетены из воздуха, слегка перехваченного белыми нитями. Название выставки символизирует не только вязаные изделия мастерской Маргариты Бортниковой. Это еще и взаимная перекличка тем и стилей двух художниц, одна из которых работает с холстами и красками, другая - с нитками.

На картинах Любови Егоровой мы видим Самару такой, как если бы это был самый радостный и светлый город земли. Специально для выставки она создала работы в кубофутуристической стилистике. Лучи, пронизывающие воздух полотна, переходят в геометрию дома. Изучая живописные работы экспозиции, посетитель будто путешествует по нашему городу - столь же реальному, сколь и созданному фантазией художницы.

Компанию в прогулке гостям составляют элегантные дамы, одетые в кружевные платья и жакеты - манекены, расставленные по всему пространству выставки. Над головой порхают кружевные зонтики, видимо, поднятые вверх энергией радости, которая бьет из каждой картины.

Идея экспозиции появилась год назад. К руководителю галереи Светлане Даниловой пришли две художницы с идеей создания пространства, которое раскрыло бы в своем переплетении их творчество, тот мир, который они видят и чувствуют.

- Когда мы готовили экспозицию, ко мне подошла Маргарита и сказала, что эту выставку она увидела и нарисовала в своем воображении десять лет назад, - призналась Светлана Данилова. - Мечты сбываются. То, что вы сегодня видите, - это мысли, надежды, фантазии двух красивых женщин.
В рамках выставки 3 марта пройдет мастер-класс стилиста-имиджмейкера Анастасии Камышевой «Мой гардероб и кружево», а 10 марта - открытая лекция историка моды Зои Кобозевой «Кружева на головку надень…» о моде барышень на рубеже XIX-XX веков.

Выставка «Переплетение» (6+) продолжит работу в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до 11 марта. Вход свободный.

Комментарии
Любовь Егорова, живописец, график, член Союза художников России:
- Мне хочется, чтобы вы почувствовали энергетику нашего города. Он очень уютный и необычный: сочетает такие стили, как модерн и готика. Я очень люблю Самару, и мне хочется, чтобы вы также увидели ее через цвет. Подобное восприятие облагораживает все вокруг.

Маргарита Бортникова, модельер:
- Для вас, дорогие друзья, мы создали город, в котором хочется жить. Он наполнен добрыми и красивыми людьми. Кружевом я увлеклась еще в детстве. Меня пленило, что тоненькая ниточка и крючочек создают некое волшебство и таинство действия. Для меня старинные кружева - это история, судьбы людей, которые их сделали, талант и мастерство.
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Дата: 2 марта 2017 , 12:07
88
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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