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В детской картинной галерее проходит персональная выставка живописца Бориса Иевлева

О времени и о себе

Вот уже пару недель Дом Клодта как будто светится изнутри благодаря украсившим его стены ярким и солнечным работам. В галерее проходит персональная выставка живописца Бориса Иевлева.

Он из старинного рода самарских купцов. Родился в Куйбышеве в 1937 году. Начал рисовать, как только смог держать в руках карандаш.

Поражает временной диапазон представленных на суд зрителей рисунков, акварелей и живописных холстов: от 1941 года и до наших дней.

В первую очередь взгляд зрителя задерживается на рисунках, которые в виде баннеров выставлены на ограде Детской картинной галереи. На них танки, самолеты и пушки. Это четырехлетний Боря рисует только что начавшуюся войну. Ребенок интуитивно выбирает скупую серо-коричневую гамму, разбавленную лишь цветом хаки. Изображения суровых сражений наших героев с фашистами переходят из года в год. Для него других тем, пока идет война, не существует. Но вот однажды все так долго находившиеся под запретом цвета его палитры взрываются победным фейерверком.

Военное детство

- Я хорошо помню военное время, - рассказывает Борис Александрович, - своего отца, Александра Васильевича, фотокорреспондента ТАСС.

Приезжал тот из своих командировок, и мальчуган с гордостью ходил вместе с папой на стадион «Локомотив» болеть за «Крылышки». А также в редакцию «Волжской коммуны», в которой Александр Васильевич начинал свою журналистскую деятельность. Там мальчику давали настоящую драгоценность - листы белой бумаги, которую он затем покрывал своими рисунками. Но эти дни, проведенные вместе, были такой редкостью. Папа уезжал снова.

Хорошо, что на стене висели картины, которые отец, немного занимавшийся живописью, писал в юности. Копии произведений известных художников. Для Бориса, тосковавшего по отцу, было счастьем рассматривать их. Его завораживала игра красочных мазков, то рассыпавшихся в хаосе по холсту, то вдруг объединявшихся для того, чтобы создать контуры и объем известных ему предметов.

Но самым большим счастьем для мальчика стал момент, когда дед достал из подпола отцовские масляные краски. С тех пор для Бориса больше ничего не существовало.

- Запах этих красок буквально свел меня с ума, пятилетнего мальчишку, - говорит герой нашего рассказа. - Были они на чистом льняном масле. Теперь такие не делают.

Борис Александрович полагает, что все в человеке заложено от рождения, и судьба ведет его по жизни, сообразуясь с предназначенной ему ролью. Так вот, уделом этого самарского мальчугана точно было творчество.

- Все заложено в генах. Главное, родителям не пропустить это, вовремя начать развивать данный от Бога талант, - считает Борис Иевлев.

























Главный учитель

Скоро пришла пора пойти учиться, но школьные предметы мальчишку не очень занимали, и в классе он все время думал о своих волшебных красках. К счастью, в 1948 году узнал, что при Пушкинском доме открыта детская изостудия. Оглядываясь назад, Борис Александрович считает, что самое большое влияние на него как на художника оказал его первый учитель. Им был преподававший в изостудии ученик великих мастеров Николая Фешина и академика Дмитрия Кардовского самарский художник Александр Любимов.

Когда Борис окончил семь классов, его отправили в Киев. Конечно, златоглавый град с древними храмами не мог не впечатлить юного художника. Но здесь ему пришлось, ломая себя, осваивать отличную от самарской манеру письма. Окончив Республиканскую художественную школу имени Тараса Шевченко, Борис возвращается в родной город и поступает на работу в Куйбышевское отделение художественного фонда РСФСР.

Чаще всего мы, любуясь плодами труда оформителя, даже не думаем о том, кто автор. Наверное, мало кто в курсе, что роспись, украшавшая долгие годы вход в ЦПКиО имени Горького, - работа художника Иевлева. Так же как и «космическая» мозаика на улице Гагарина, и настенная роспись вокзала в Отрадном, которые до сих пор вызывают восхищение.

Брак, заключенный на небесах

Борис Александрович считает, что и выбор супруги был для него предрешен. Он показывает мне еще один свой детский рисунок, на котором изображена девочка с высокими скулами и огромными миндалевидными глазами. Я узнаю в ней хозяйку Детской картинной галереи Нину Васильевну Иевлеву. Но нарисовал ее Борис за несколько лет до знакомства.

Конечно, он всегда поддерживал Нину Васильевну в ее большом труде - создании галереи и художественной школы для детей, отличающейся особым подходом к развитию ребят. Но сознается, что вся организационная и методическая работа легла на плечи супруги. И хотя он тоже преподавал в детской художественной школе №4, позднее переименованной в мастерские при Детской картинной галерее, все остальное его время было отдано творчеству.

Картины Бориса Александровича рассказывают об эпохе, в которой он жил: монументальное полотно, написанное в цехах АвтоВАЗа, портреты рабочих. Много карандашных набросков сына, других детей и знакомых. Пейзажи самарских улиц и захватывающие виды Волги. Прозрачные акварели. Написанные в изобретенной им самим технике - густой краской и мастихином - пейзажи, изображения цветов и натюрморты. Они кажутся выпуклыми, будто вытканными на гобелене. Виды чужих стран и городов, напротив, очень реалистичны. Ведь это свидетельства совместных с женой путешествий по миру. И повсюду портреты супруги. Переходя из зала в зал, знакомишься с ней заново - вот совсем девчонка склонилась над книгой. А тут молодая художница осваивает древний женский инструмент - прялку. Здесь модница в желтом пальто фасона 60-х, написанная в стиле Модильяни. А это - молодая мама с сыном на руках. Во всех работах сквозит любовь. К землякам, родному краю, спутнице жизни. Видно, что Борис Александрович Иевлев успешно исполнил то, что было ему предназначено в жизни. Он стал настоящим художником.
























Справка "СГ":

Борис Александрович ИЕВЛЕВ

Родился в 1937 году в Куйбышеве.
Окончил Республиканскую художественную школу имени Тараса Шевченко в Киеве в 1958 году.
Член Союза художников России с 1983 года.
Принимал участие в различных региональных и всероссийских (всесоюзных) выставках с 1959 года.
Недавние:
2003 год - региональная «Большая Волга»;
2004 год - 10-я всероссийская;
2005 год - групповая Союза художников России, Москва;
2017 год - персональная «Просто жизнь», Самара. (6+)
Дата: 15 июня 2017 , 10:22
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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