В театре драмы состоится премьера спектакля «Амадеус» в новой редакции

Главные роли Моцарта и Сальери, которые когда-то с большим успехом воплотили в жизнь легендарные Олег Белов и Александр Амелин, теперь доверено сыграть молодым артистам Игорю Новикову (Моцарт) и Герману Загорскому (Сальери).Режиссер-постановщик обеих редакций спектакля Валерий Гришко отметил, что по уровню профессионального опыта Герман Загорский и Игорь Новиков не уступают своим старшим коллегам.- За плечами и у Германа, и у Игоря не одна и не две, а достаточное количество больших и главных ролей. Игорь исполняет ведущие роли в спектаклях: «Божьи коровки возвращаются на землю» и «Шут Балакирев», у него был моноспектакль «Контрабас». То же самое у Германа - не только в нашем театре, он же к нам пришел из «Самарской площади». Они не новички. Есть еще второй Моцарт - из трех претендентов остались двое. Это совсем молодой актер Максим Горюшкин. Я не рискую его выпускать на премьеру, но мы ему дадим шанс сыграть - когда это случится, будет зависеть от него и от того, как будет жить спектакль.Кроме того в спектакле заняты заслуженные артисты России Владимир Гальченко, Юрий Машкин, Валентин Пономарев, а также артисты: Федор Степаненко, Владимир Морякин, Андрей Нецветаев, Виктор Мирный и другие.