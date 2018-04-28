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В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров

Самарский художественный музей наконец впустил в свои стены представителей современного неформального искусства.

Ребята увлеченно создают персонажей для интернет-игр, оформляют сайты, иллюстрируют рекламные тексты или просто отображают собственные фантазии на листе бумаги. Всех вместе их решили собрать куратор выставки Александр Берлин-Лазурский и научный сотрудник музея Яна Данилова. Фестивалю неформального искусства они дали загадочное название «Барбазуль».

- По-моему, в настоящее время профессиональный художник - не тот, кто долгие годы учился изобразительному искусству, а тот, кто даже не имея образования, но обладая талантом, зарабатывает на жизнь своим творчеством, - говорит Александр Берлин-Лазурский. С этим утверждением можно поспорить. Однако очевидно: для того чтобы перейти от увлечения рисованием к профессиональной работе, будущим иллюстраторам приходится пройти множество интернет- курсов по дизайну, овладеть графическими редакторами и, возможно, все же полистать учебники для художественных школ. Впрочем, на выставке, открывшей на днях фестиваль «Барбазуль», с первого взгляда можно было отличить творения дилетантов от работ тех, кто имеет художественную подготовку. Возможно, полет фантазии у первых более буйный, зато вторые знают, что такое композиция, пропорции человеческой фигуры, сочетание цветов.

Полина Толчева заканчивает факультет дизайна Самарского технического университета. Она отмечает:

- Мне нравится неформальная обстановка, царящая на выставке. Молодые люди, увлекающиеся графическим и веб-дизайном, могут увидеть работы друг друга, познакомиться, обсудить свои проблемы. А также вынести на суд публики свои творческие, новаторские идеи.

Полина представила на выставке композицию «Сон». Две группы людей, изображенных на ней, разделяет решетчатая стена. А вдалеке маячит фигура Черного человека. Этот мотив, несомненно, навеян классическим искусством. Образ Черного человека появляется и в стихах Есенина, и в музыке Моцарта. Так и в других бунтарских и суперсовременных проектах участников выставки все равно так или иначе отражаются вечные образы и вечные проблемы (6+).

Комментарий
Эвиа Биана, иллюстратор:
- Я с трех лет посещаю Самарский художественный музей. Знаю всю его коллекцию. И рад, что сегодня это почтенное культурное заведение открыло свои двери для близкого мне современного искусства, которое рождается и дышит рядом со мной. Это потрясающе!

 
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Дата: 28 апреля 2018 , 16:45
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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