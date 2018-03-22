В Самарском Доме актера прошла лаборатория современной драматургии
Ее организатор - художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташев вместе с артистами своей труппы представили на суд немногочисленных зрителей отрывки из четырех пьес современных авторов: Юрия Полякова (Москва), Дона Нигро (США) в переводе Виктора Вебера, Александра Игнашова (Самара) и Сергея Саваренского (Санкт- Петербург).
- Показ построен как единый мини-спектакль, - рассказал перед началом лаборатории Павел Карташев. - Пьесы подобраны таким образом, что определенный месседж (от англ. message - сообщение. - Прим. авт.), идущий со сцены, со временем дает прорастание понимания, кто мы. Смысл лаборатории в этом.
Единства сценического текста достичь было сложно, учитывая тот факт, что четыре эскиза делали три постановщика. Актер театра «Витражи» Андрей Базаров представил отрывок из пьесы Александра Игнашова «Повесть о настоящем» (переосмысление биографии писателя Бориса Полевого). Возможно, что спектакль по этому произведению войдет в репертуар театра. Андрей Базаров планирует продолжить реализацию своих режиссерских амбиций в столичном вузе.
Его коллега Дмитрий Давыдов поставил фрагмент пьесы Сергея Саваренского «Восемнадцать с половиной» о динамичном и непредсказуемом периоде переустройства российской экономики и рейдерских захватов предприятий. Павел Карташев занимался двумя мини-пьесами Дона Нигро из цикла «Зверушкины истории» о жизни животных, очень похожих на нас, и отрывком из «Чемоданчика» Юрия Полякова о нелегкой доле женщины-президента (моноспектакль Аллы Набоковой).
По его словам, цель лаборатории - показать эпоху языком драматургии:
- Талантливая пьеса хороша тем, что количество информации в единицу времени, которое идет со сцены, позволяет более емко понять время, в котором находимся мы. Нашей стране сейчас 27 лет. Мы имеем багаж государства, в котором родились многие из нас, и я в том числе. Но не очень понимаем, куда идем.
Одной из главных задач проекта Павел Карташев назвал творческий рост актеров театра «Витражи», ребрендинг которого режиссер планирует осуществить осенью (предполагается, что изменится в том числе и название). Возможно также, что лаборатория станет составляющей частью большого фестиваля современной драматургии.
Павел Карташев, художественный руководитель театра «Витражи», организатор лаборатории современной драматургии в Самаре:
- Я проводил лаборатории в разных форматах. Например, читка или эскиз-показ полного спектакля с обсуждением. Это правильно с точки зрения разбора конкретной пьесы, но достаточно утомительно. Для того чтобы на эмоциональном и интуитивном уровне понять, о чем конкретное произведение, достаточно хорошо сделанного отрывка. У нас нет задачи удивлять режиссурой. Главная задача драматургической лаборатории - как можно меньше мешать материалу проявиться.
- Показ построен как единый мини-спектакль, - рассказал перед началом лаборатории Павел Карташев. - Пьесы подобраны таким образом, что определенный месседж (от англ. message - сообщение. - Прим. авт.), идущий со сцены, со временем дает прорастание понимания, кто мы. Смысл лаборатории в этом.
Единства сценического текста достичь было сложно, учитывая тот факт, что четыре эскиза делали три постановщика. Актер театра «Витражи» Андрей Базаров представил отрывок из пьесы Александра Игнашова «Повесть о настоящем» (переосмысление биографии писателя Бориса Полевого). Возможно, что спектакль по этому произведению войдет в репертуар театра. Андрей Базаров планирует продолжить реализацию своих режиссерских амбиций в столичном вузе.
Его коллега Дмитрий Давыдов поставил фрагмент пьесы Сергея Саваренского «Восемнадцать с половиной» о динамичном и непредсказуемом периоде переустройства российской экономики и рейдерских захватов предприятий. Павел Карташев занимался двумя мини-пьесами Дона Нигро из цикла «Зверушкины истории» о жизни животных, очень похожих на нас, и отрывком из «Чемоданчика» Юрия Полякова о нелегкой доле женщины-президента (моноспектакль Аллы Набоковой).
По его словам, цель лаборатории - показать эпоху языком драматургии:
- Талантливая пьеса хороша тем, что количество информации в единицу времени, которое идет со сцены, позволяет более емко понять время, в котором находимся мы. Нашей стране сейчас 27 лет. Мы имеем багаж государства, в котором родились многие из нас, и я в том числе. Но не очень понимаем, куда идем.
Одной из главных задач проекта Павел Карташев назвал творческий рост актеров театра «Витражи», ребрендинг которого режиссер планирует осуществить осенью (предполагается, что изменится в том числе и название). Возможно также, что лаборатория станет составляющей частью большого фестиваля современной драматургии.
Павел Карташев, художественный руководитель театра «Витражи», организатор лаборатории современной драматургии в Самаре:
- Я проводил лаборатории в разных форматах. Например, читка или эскиз-показ полного спектакля с обсуждением. Это правильно с точки зрения разбора конкретной пьесы, но достаточно утомительно. Для того чтобы на эмоциональном и интуитивном уровне понять, о чем конкретное произведение, достаточно хорошо сделанного отрывка. У нас нет задачи удивлять режиссурой. Главная задача драматургической лаборатории - как можно меньше мешать материалу проявиться.
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