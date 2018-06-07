В Самарской области покажут московские спектакли в рамках фестиваля «Золотая Маска»

7 и 8 сентября, в пятницу и субботу, на сцене театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск, ТКК Дворец культуры, пл. Ленина) в 19:00 Московский академический театр им. Маяковского покажет «Отцы и сыновья» (12+) в поставке народного артиста РФ Леонида Хейфеца.18 и 19 сентября, во вторник и среду, московский Театр «Около дома Станиславского» покажет спектакль народного артиста РФ Юрия Погребничко «Магадан. Кабаре» (16+). Постановка - лауреат «Золотой Маски» 2017 года в номинации «Лучший спектакль малой формы».21 и 22 сентября, в пятницу и субботу, Минусинский драматический театр представит спектакль заслуженного деятеля искусств РФ Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи» (18+) - претендента на «Золотую Маску» в 2016 году в пяти номинациях.Программа «Фестиваль «Золотая Маска» в городах России» проводится с 2000 года. В программе участвуют спектакли - номинанты и лауреаты Премии «Золотая Маска».Театр-студия «Грань» неоднократно номинировался на «Золотую Маску» и дважды удостаивался ее: в 2017 и 2018 году Елена Соловьева получала главную театральную премию страны за работу художника по костюмам над спектаклями «Корабль дураков» и «Король Лир».