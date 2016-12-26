В Самарской галерее открылась выставка авторских кукол, которые выражают все грани человеческих эмоций

Белая бумага, которой обмотаны тумбы, превращает их в сугробы, из которых, словно сказочные подснежники, вырастают куклы.



Они разного размера, но большинство - средних габаритов, есть с разным выражением лица - но много с грустными лицами (наверное, волнуются на открытии), с разным цветом волос, но чаще - почему-то рыжие. Солнечными зайчиками рассыпаны они по всему пространству галереи «Новое пространство», делая выставку «Куклы. Эмоции. Чувства» островком тепла среди холодной зимы.



Почему выставки кукол так популярны? Они наши крошечные проекции, выхваченные талантом художника эпизоды и образы, запечатленные в миниатюрных трехмерных картинах. Определенно могу сказать, что где-то видела лица милых дам Татьяны Малушкиной. А малышка Татьяны Рассказовой под названием «Сладкое утро», измазавшаяся шоколадкой и излучающая блаженство, вызывает не только умиление, но и воспоминания об аналогичных случаях в жизни. Можно и не заметить крошечные крылышки в мелкий цветочек у нее за спиной, но они дают понять внеземную природу не только этого существа, но и многих других на выставке.

Удивительный синтез волшебного и обыденного - вот что отличает экспонаты этой выставки. Художники наделяют сказочных существ узнаваемыми бытовыми приметами, и наоборот - черпают вдохновение в рядовых повседневных сюжетах. Например, Ксения Мингалева увидела в ядовитых грибах живых ребят и создала работу «Мухоморы Бука и Муся»:- Люди не собирают мухоморы, потому что они считаются ядовитыми. И мне стало их жалко, - поделилась она. - Захотелось запечатлеть их красоту и переживания по поводу того, что их обходят стороной, а отдают предпочтение каким-то невыразительным коричневым опятам. Для меня они - добрые живые существа, но обиженные и удивленные невниманием людей.За обиду отвечает он - Бука, зло сморщивший лицо, за удивление - она, открывшая рот от изумления. «Сплетницы» Натальи Стукаловойхоть и одеты в роскошные наряды, но ядовитой сути не потеряли. Кружева, закрывающие им глаза - не просто украшение, а метафора слепоты людей, распространяющих нелицеприятную информацию об окружающих.В застывших фигурках авторы видят и нас, и себя. Наталья Стукалова признается:- Эта история точно про меня. Хочется перемен, некоторой трансформации внутри. В общем, взять и упасть в кроличью нору, совсем как Алиса, навстречу приключениям. Под работой Натальи пол устлан зеркалами, на них лежат ложки и вилки, сверху «сыплются» на леске чашки, а из-под потолка «падает» Алиса. Она зависла только на мгновение, словно пытается за долю секунды обдумать правильность своего решения прыгнуть в кроличью нору.Есть на выставке место и для грусти. Художники рассуждают, например, на тему одиночества и предательства, превращающих прекрасных русалок в морские чудовища. Но больше здесь все-таки добрых чудес. Елена Кузуб объяснила свою тягу к сказке:- Тайна - это слово из детства, когда сильнее всего верится в волшебство. Тайна - где зарыт клад, как научиться летать. Чудовища в темноте - тоже тайна, хоть и страшная. Ее мнение разделяет Татьяна Малушкина:- Для маленького человечка весь мир - невероятное приключение, сказка, чудо.Приобщиться к рукотворным чудесам можно на выставке «Куклы. Эмоции. Чувства» в галерее «Новое пространство» до конца января. Вход свободный. (0+)• Четыре года назад мы решили, что куклы - это произведения искусства. И художники, которые изготавливают их, действительно достойны того, чтобы занимать выставочное пространство и представлять работы не только в своем замкнутом кругу, но и для широкойобщественности. Куклы, вошедшие в экспозицию, отбирало специальное жюри. В этом году мы дополнили его состав, сделав еще более профессиональным. Постарались уйти от избитых клише и представить выставочное пространство как застывшую красоту, как зиму - у каждого могут возникнуть свои ассоциации.