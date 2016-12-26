26 декабря 2016 года,
16:00
$ 60.85    63.54   Нефть 55.08 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Культура/

В Самарской галерее открылась выставка авторских кукол, которые выражают все грани человеческих эмоций

Белая бумага, которой обмотаны тумбы, превращает их в сугробы, из которых, словно сказочные подснежники, вырастают куклы.

Они разного размера, но большинство - средних габаритов, есть с разным выражением лица - но много с грустными лицами (наверное, волнуются на открытии), с разным цветом волос, но чаще - почему-то рыжие. Солнечными зайчиками рассыпаны они по всему пространству галереи «Новое пространство», делая выставку «Куклы. Эмоции. Чувства» островком тепла среди холодной зимы.

Почему выставки кукол так популярны? Они наши крошечные проекции, выхваченные талантом художника эпизоды и образы, запечатленные в миниатюрных трехмерных картинах. Определенно могу сказать, что где-то видела лица милых дам Татьяны Малушкиной. А малышка Татьяны Рассказовой под названием «Сладкое утро», измазавшаяся шоколадкой и излучающая блаженство, вызывает не только умиление, но и воспоминания об аналогичных случаях в жизни. Можно и не заметить крошечные крылышки в мелкий цветочек у нее за спиной, но они дают понять внеземную природу не только этого существа, но и многих других на выставке.

Удивительный синтез волшебного и обыденного - вот что отличает экспонаты этой выставки. Художники наделяют сказочных существ узнаваемыми бытовыми приметами, и наоборот - черпают вдохновение в рядовых повседневных сюжетах. Например, Ксения Мингалева увидела в ядовитых грибах живых ребят и создала работу «Мухоморы Бука и Муся»:

- Люди не собирают мухоморы, потому что они считаются ядовитыми. И мне стало их жалко, - поделилась она. - Захотелось запечатлеть их красоту и переживания по поводу того, что их обходят стороной, а отдают предпочтение каким-то невыразительным коричневым опятам. Для меня они - добрые живые существа, но обиженные и удивленные невниманием людей.

За обиду отвечает он - Бука, зло сморщивший лицо, за удивление - она, открывшая рот от изумления. «Сплетницы» Натальи Стукаловой
хоть и одеты в роскошные наряды, но ядовитой сути не потеряли. Кружева, закрывающие им глаза - не просто украшение, а метафора слепоты людей, распространяющих нелицеприятную информацию об окружающих.

В застывших фигурках авторы видят и нас, и себя. Наталья Стукалова признается:

- Эта история точно про меня. Хочется перемен, некоторой трансформации внутри. В общем, взять и упасть в кроличью нору, совсем как Алиса, навстречу приключениям. Под работой Натальи пол устлан зеркалами, на них лежат ложки и вилки, сверху «сыплются»  на леске чашки, а из-под потолка «падает» Алиса. Она зависла только на мгновение, словно пытается за долю секунды обдумать правильность своего решения прыгнуть в кроличью нору.

Есть на выставке место и для грусти. Художники рассуждают, например, на тему одиночества и предательства, превращающих прекрасных русалок в морские чудовища. Но больше здесь все-таки добрых чудес. Елена Кузуб объяснила свою тягу к сказке:

- Тайна - это слово из детства, когда сильнее всего верится в волшебство. Тайна - где зарыт клад, как научиться летать. Чудовища в темноте - тоже тайна, хоть и страшная. Ее мнение разделяет Татьяна Малушкина:

- Для маленького человечка весь мир - невероятное приключение, сказка, чудо.

Приобщиться к рукотворным чудесам можно на выставке «Куклы. Эмоции. Чувства» в галерее «Новое пространство» до конца января. Вход свободный. (0+)




































Комментарий:

Светлана Данилова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

• Четыре года назад мы решили, что куклы - это произведения искусства. И художники, которые изготавливают их, действительно достойны того, чтобы занимать выставочное пространство и представлять работы не только в своем замкнутом кругу, но и для широкой
общественности. Куклы, вошедшие в экспозицию, отбирало специальное жюри. В этом году мы дополнили его состав, сделав еще более профессиональным. Постарались уйти от избитых клише и представить выставочное пространство как застывшую красоту, как зиму - у каждого могут возникнуть свои ассоциации.
Фотогалерея
Фото 112946Фото 112948Фото 112949Фото 112951Фото 112952Фото 112953Фото 112954Фото 112955Фото 112956Фото 112957Фото 112958Фото 112959Фото 112960Фото 112961Фото 112962Фото 112963Фото 112964Фото 112965Фото 112966Фото 112967Фото 112969Фото 112970Фото 112971Фото 112972Фото 112973Фото 112974Фото 112975
Дата: 26 декабря 2016 , 10:43
143
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
В Самарской галерее открылась выставка авторских кукол, которые выражают все грани человеческих эмоций
26 декабря 2016
143
В Самарской галерее открылась выставка авторских кукол, которые выражают все грани человеческих эмоций
Кинозал, скульптура, сквер. Какой может стать территория у дома, где жил Эльдар Рязанов?
20 декабря 2016
371
Кинозал, скульптура, сквер. Какой может стать территория у дома, где жил Эльдар Рязанов?
Оператор и режиссер Нина Шумкова отметила 75-летний юбилей
20 декабря 2016
260
Оператор и режиссер Нина Шумкова отметила 75-летний юбилей
Галерея «Виктория» презентует совместный проект со столичным музеем современного искусства «Гараж»
20 декабря 2016
230
Галерея «Виктория» презентует совместный проект со столичным музеем современного искусства «Гараж»
Профессор Эдуард Дубман рассказал, как политика Петра повлияла на развитие Самарской области
15 декабря 2016
137
Профессор Эдуард Дубман рассказал, как политика Петра повлияла на развитие Самарской области
В следующем году грядет полувековой юбилей выступлений Владимира Высоцкого в Самаре
15 декабря 2016
364
В следующем году грядет полувековой юбилей выступлений Владимира Высоцкого в Самаре
Самарские муниципальные театры покажут новогодние представления
13 декабря 2016
393
Самарские муниципальные театры покажут новогодние представления
Краевед Александр Житков рассказал, кто строил Самару на разных этапах ее развития
8 декабря 2016
481
Краевед Александр Житков рассказал, кто строил Самару на разных этапах ее развития
Самарцам представлены самые ценные книги из музейного собрания
8 декабря 2016
369
Самарцам представлены самые ценные книги из музейного собрания
Лента новостей
26 декабря 2016 , 15:45
43
В связи с трауром в Самаре сегодня не будет работать праздничная иллюминация
  Сегодня в России день траура в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого летели...
26 декабря 2016 , 15:42
57
В Самаре организовали уголок памяти погибшим в авиакатастрофе под Сочи
Он появился в Окружном доме офицеров на улице Шостаковича, 7.
26 декабря 2016 , 15:39
68
Стоимость проезда на электричке "Самара - Аэропорт Курумоч" вырастет
Измененный тариф начнет действовать с 1 января 2017 года. 
26 декабря 2016 , 15:37
72
Новым секретарем самарского реготделения "Единой России" стала Екатерина Кузьмичева
Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева была избрана...
26 декабря 2016 , 13:47
106
В отношении виновника ДТП, в котором пострадали четверо, возбуждено уголовное дело
  Напомним, авария произошла 17 июля в 12:45 на территории Центрального района Тольятти. 
26 декабря 2016 , 13:43
140
Житель Похвистнево украл 20 колодезных люков
В полицию обратились местные жители. 
26 декабря 2016 , 13:38
193
В ДТП с участием Нивы и «четырнадцатой» погибла 29-летняя пассажирка
Страшная авария произошла 25 декабря в 8:20 на дороге «Осинки - Приволжье» в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12118
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7651
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6558
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6513
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
969
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
26 ноября 2016
351
В Самаре мамы получили подарки от детей с ограниченными возможностями здоровья
В минувшую пятницу в доме культуры «Заря» состоялось праздничное мероприятие,...
26 ноября 2016
553
В Окружном доме офицеров чествовали Героев Отечества
Вчера в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. 
В
26 ноября 2016
483
В "Самарской газете" прошла встреча, посвященная Дню матери
Завтра в стране праздник. День тех, кто дарит жизнь, тепло, радость. В России...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.