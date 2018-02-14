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Главная/Культура/

В Самаре выступят звонари и ложкари

В субботу, 17 февраля, пройдут праздничные мероприятия к 25-летию Всемирного русского народного собора.

В 12:30 на территории храма в честь св. Спиридона Тримифунтского пройдут народные гуляния «Сырная седмица». Там выступят звонари и ложкари, народные ансамбли, клуб реконструкции «Легенда», федерация русского хоккея с мячом на льду Спиридоновского пруда. Для посетителей проведут конкурсы, можно будет покататься на лошадях и в собачьих упряжках. В 16:00 в «МТЛ Арена» откроется Кубок Митрополита по дзюдо. 
Дата: 13 февраля 2018 , 17:27
202
Автор текста: Ксения Кармазина
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