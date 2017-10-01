В Самаре выступил известный артист Владимир Вдовиченков

Сила «бригадного» прошлого



- Меня зовут Владимир. Фамилия - Вдовиченков. В общем, я артист, - так, немного стесняясь, актер начинает свое выступление на творческом вечере. Эту встречу самарским зрителям подарил кинофестиваль «Соль земли», недавно проходивший в нашем городе.



Известность актеру, конечно, принес сериал «Бригада». Смотрела ли его современная молодежь - половина аудитории большого зала ЦРК «Художественный»? Оказывается, да. Несколько вопросов начинаются со слов: «Поверить не могу, что стою в нескольких метрах от Фила». Сам Владимир Вдовиченков относится к «бригадному» прошлому с юмором:



- Приезжаю я как-то на мойку машин, и мойщик спрашивает: «А где остальные?»



Флер самоиронии ощущается на протяжении всей встречи. Складывается ощущение, что он начисто лишен актерского тщеславия, может быть, потому, что в искусство пришел поздно - поступил в институт в 25 лет, после службы на флоте, и случайно. По словам Владимира, студентом ВГИКа он решил стать, увидев сюжет о нем в новостях, пока менял кассету в видеомагнитофоне.



А в кино попал благодаря фингалу под глазом. Придя на кинопробы после дружеских посиделок, закончившихся дракой, Владимир Вдовиченков привлек внимание ассистента по подбору актеров своим синяком. «Судя по вашему лицу, вы умеете драться?» - спросила она. «Нет, судя по лицу, как раз не умею», - ответил актер и оказался частью суперпопулярного проекта «Бригада», принесшего ему всероссийскую известность.



«Два часа позора - и я опять артист»



Несколько раз актер называет своим кумиром Ван Дамма, а о небожителях Вахтанговского театра - Ульянове, Ароновой, Туминасе говорит спокойно. Наверное, он не ощущает «печати величия» от причастности к этой легендарной труппе. Однако именно Владимир Вдовиченков стал частью блистательного актерского трио в спектакле «Ветер шумит в тополях» Римаса Туминаса (вместе с Владимиром Симоновым и Максимом Сухановым). Он занят в главном театральном событии последних лет - «Евгении Онегине» этого же режиссера. И его же Туминас взял на роль Астрова в «Дяде Ване». Эта роль, видимо, «перепахала» актера, судя по тому, сколь страстно он рассуждает о том, как велик и совершенен человек, почти дословно цитируя чеховского персонажа.



- Пьеса написана в конце XIX века, сейчас уже XXI, и насколько она точна в отношениях людей друг к другу!



С одной стороны, к театру он относится практически: маленькие роли его смущают только тем, что отнимают весь вечер, а толку мало:



- Ты выходишь постоять с алебардой в начале спектакля, потом - в конце. И в итоге и на сцене тебя почти нет, и три часа никуда не можешь отойти.



Но при этом в нем сильно проросло ощущение цеховой солидарности и понимание глобальных проблем ремесла:



- Самое сложное в актерской профессии - ждать, когда ты будешь кому-нибудь нужен. Взрослый дядька, уже борода седая, а приходишь на пробы и стараешься понравиться… Пытаешься это перебороть и начинаешь похамливать. Понимаешь, что это тоже не туда. И приходится искать выход. Работа для актера - это жизнь. С нее на пенсию не уходят.



На вопрос, ощущает себя актером театра или кино, признается, что выбрать не может, и начинает полушутя-полусерьезно рассуждать об их особенностях:



- Кино - это ничего не делать, быть знаменитым и получать кучу денег. На съемках есть ощущение ребенка, что ты - центр вселенной. А после выхода фильма ты вообще звезда. В театре диаметрально противоположная ситуация. Никто не знает, сколько сил ты потратил на работу над ролью. Более правдоподобного отношения между актером и зрителем не существует. Как сказал Аль Пачино, сниматься в кино - это идти по канату, который лежит на полу. А в театре канат высоко натянут. Каждый раз думаю: «Сейчас два часа позора - и я опять артист». На сцене в толпе не затеряешься. Но ты готов пахать непонятно ради чего - служишь искусству. А кто видел это искусство? Это служение некой идее, ощущение братства, чувство, что ты знаешь про человека нечто большее, чем остальные.



Ужасы и восторги кино



Названия некоторых фильмов Владимир вспоминает с трудом, но упрекнуть его в халатном отношении к профессии никто не рискнет. Востребованность Вдовиченкова поражает, причем поработать ему довелось с маститыми режиссерами - Владимиром Бортко, Андреем Звягинцевым, Дмитрием Месхиевым. Причем зачастую в суровых условиях. Владимир Вдовиченков рассказал о трудностях на съемках «Тараса Бульбы», где он исполнил роль Остапа, но вспоминает о них с теплотой и восторгом:



- Скачешь на коне, а рядом - Боярский! Настоящий - с усами! Эх, чего лучше!



В некоторые моменты этот взрослый человек производит впечатление мальчишки. Например, когда рассказывает о том, что в отместку за жесткость и грубость Владимира Бортко мазал его стул медом, чтобы привлечь ос. Но тут же с гордостью вспоминает о том, как режиссер

был растроган его финальной сценой.



На встрече Владимир презентовал фильм «Салют-7», премьера которого состоится в октябре, и восхищенно рассказывал о героизме летчиков-космонавтов, послуживших прототипами главных персонажей: дважды Герое Советского Союза Владимире Джанибекове и Герое Советского Союза Викторе Савиных.



- Актеры всегда играют «звездных» персонажей - ярких, больших. Например, мастера спорта по боксу, чемпиона по борьбе или футболиста, который играет лучше всех в мире. И актер должен с чего-то вдруг поверить, что он лучше всех в мире. Как? С помощью техники и с помощью психологического воздействия. Режиссер говорит: «У тебя круто получается!» - «Все увидят, что я не умею играть». - «Кто?» - «Футболисты». - «Да сколько их там... А остальные-то не увидят». Так и снимаем.



На вопрос о том, не мешает ли ему харизма, артист с легкой грустью ответил:



- Всю свою жизнь я ощущаю себя Джерри в костюме Тома.



Конечно, не обошлось и без разговора о документальном кино, поскольку встреча проходила в рамках фестиваля «Соль земли»:



- Документальное кино - беспощадный жанр. Но я люблю смотреть документальные фильмы про животных. Они меня не разочаровывают: я всегда знаю, чего от них ожидать.



В завершение вечера артист посвятил время мобильной фотомании собравшихся поклонников, терпеливо позируя со всеми желающими.