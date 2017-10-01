01 октября 2017 года,
14:21
$ 58.02    68.45   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

В Самаре выступил известный артист Владимир Вдовиченков

Сила «бригадного» прошлого

- Меня зовут Владимир. Фамилия - Вдовиченков. В общем, я артист, - так, немного стесняясь, актер начинает свое выступление на творческом вечере. Эту встречу самарским зрителям подарил кинофестиваль «Соль земли», недавно проходивший в нашем городе.

Известность актеру, конечно, принес сериал «Бригада». Смотрела ли его современная молодежь - половина аудитории большого зала ЦРК «Художественный»? Оказывается, да. Несколько вопросов начинаются со слов: «Поверить не могу, что стою в нескольких метрах от Фила». Сам Владимир Вдовиченков относится к «бригадному» прошлому с юмором:

- Приезжаю я как-то на мойку машин, и мойщик спрашивает: «А где остальные?»

Флер самоиронии ощущается на протяжении всей встречи. Складывается ощущение, что он начисто лишен актерского тщеславия, может быть, потому, что в искусство пришел поздно - поступил в институт в 25 лет, после службы на флоте, и случайно. По словам Владимира, студентом ВГИКа он решил стать, увидев сюжет о нем в новостях, пока менял кассету в видеомагнитофоне.

А в кино попал благодаря фингалу под глазом. Придя на кинопробы после дружеских посиделок, закончившихся дракой, Владимир Вдовиченков привлек внимание ассистента по подбору актеров своим синяком. «Судя по вашему лицу, вы умеете драться?» - спросила она. «Нет, судя по лицу, как раз не умею», - ответил актер и оказался частью суперпопулярного проекта «Бригада», принесшего ему всероссийскую известность.

«Два часа позора - и я опять артист»

Несколько раз актер называет своим кумиром Ван Дамма, а о небожителях Вахтанговского театра - Ульянове, Ароновой, Туминасе говорит спокойно. Наверное, он не ощущает «печати величия» от причастности к этой легендарной труппе. Однако именно Владимир Вдовиченков стал частью блистательного актерского трио в спектакле «Ветер шумит в тополях» Римаса Туминаса (вместе с Владимиром Симоновым и Максимом Сухановым). Он занят в главном театральном событии последних лет - «Евгении Онегине» этого же режиссера. И его же Туминас взял на роль Астрова в «Дяде Ване». Эта роль, видимо, «перепахала» актера, судя по тому, сколь страстно он рассуждает о том, как велик и совершенен человек, почти дословно цитируя чеховского персонажа.

- Пьеса написана в конце XIX века, сейчас уже XXI, и насколько она точна в отношениях людей друг к другу!

С одной стороны, к театру он относится практически: маленькие роли его смущают только тем, что отнимают весь вечер, а толку мало:

- Ты выходишь постоять с алебардой в начале спектакля, потом - в конце. И в итоге и на сцене тебя почти нет, и три часа никуда не можешь отойти.

Но при этом в нем сильно проросло ощущение цеховой солидарности и понимание глобальных проблем ремесла:

- Самое сложное в актерской профессии - ждать, когда ты будешь кому-нибудь нужен. Взрослый дядька, уже борода седая, а приходишь на пробы и стараешься понравиться… Пытаешься это перебороть и начинаешь похамливать. Понимаешь, что это тоже не туда. И приходится искать выход. Работа для актера - это жизнь. С нее на пенсию не уходят.

На вопрос, ощущает себя актером театра или кино, признается, что выбрать не может, и начинает полушутя-полусерьезно рассуждать об их особенностях:

- Кино - это ничего не делать, быть знаменитым и получать кучу денег. На съемках есть ощущение ребенка, что ты - центр вселенной. А после выхода фильма ты вообще звезда. В театре диаметрально противоположная ситуация. Никто не знает, сколько сил ты потратил на работу над ролью. Более правдоподобного отношения между актером и зрителем не существует. Как сказал Аль Пачино, сниматься в кино - это идти по канату, который лежит на полу. А в театре канат высоко натянут. Каждый раз думаю: «Сейчас два часа позора - и я опять артист». На сцене в толпе не затеряешься. Но ты готов пахать непонятно ради чего - служишь искусству. А кто видел это искусство? Это служение некой идее, ощущение братства, чувство, что ты знаешь про человека нечто большее, чем остальные.

Ужасы и восторги кино

Названия некоторых фильмов Владимир вспоминает с трудом, но упрекнуть его в халатном отношении к профессии никто не рискнет. Востребованность Вдовиченкова поражает, причем поработать ему довелось с маститыми режиссерами - Владимиром Бортко, Андреем Звягинцевым, Дмитрием Месхиевым. Причем зачастую в суровых условиях. Владимир Вдовиченков рассказал о трудностях на съемках «Тараса Бульбы», где он исполнил роль Остапа, но вспоминает о них с теплотой и восторгом:

- Скачешь на коне, а рядом - Боярский! Настоящий - с усами! Эх, чего лучше!

В некоторые моменты этот взрослый человек производит впечатление мальчишки. Например, когда рассказывает о том, что в отместку за жесткость и грубость Владимира Бортко мазал его стул медом, чтобы привлечь ос. Но тут же с гордостью вспоминает о том, как режиссер
был растроган его финальной сценой.

На встрече Владимир презентовал фильм «Салют-7», премьера которого состоится в октябре, и восхищенно рассказывал о героизме летчиков-космонавтов, послуживших прототипами главных персонажей: дважды Герое Советского Союза Владимире Джанибекове и Герое Советского Союза Викторе Савиных.

- Актеры всегда играют «звездных» персонажей - ярких, больших. Например, мастера спорта по боксу, чемпиона по борьбе или футболиста, который играет лучше всех в мире. И актер должен с чего-то вдруг поверить, что он лучше всех в мире. Как? С помощью техники и с помощью психологического воздействия. Режиссер говорит: «У тебя круто получается!» - «Все увидят, что я не умею играть». - «Кто?» - «Футболисты». - «Да сколько их там... А остальные-то не увидят». Так и снимаем.

На вопрос о том, не мешает ли ему харизма, артист с легкой грустью ответил:

- Всю свою жизнь я ощущаю себя Джерри в костюме Тома.

Конечно, не обошлось и без разговора о документальном кино, поскольку встреча проходила в рамках фестиваля «Соль земли»:

- Документальное кино - беспощадный жанр. Но я люблю смотреть документальные фильмы про животных. Они меня не разочаровывают: я всегда знаю, чего от них ожидать.

В завершение вечера артист посвятил время мобильной фотомании собравшихся поклонников, терпеливо позируя со всеми желающими.
Дата: 1 октября 2017 , 10:29
388
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Бурыкин
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
В Самаре выступил известный артист Владимир Вдовиченков
1 октября 2017
388
В Самаре выступил известный артист Владимир Вдовиченков
Самарский театр кукол «Лукоморье» открывает новый сезон
28 сентября 2017
392
Самарский театр кукол «Лукоморье» открывает новый сезон
Как в Самаре проходит фестиваль «Волга театральная»
28 сентября 2017
358
Как в Самаре проходит фестиваль «Волга театральная»
Во время фестиваля
22 сентября 2017
451
Во время фестиваля "Волга театральная" покажут 14 спектаклей
За десять лет на фестивале «Соль земли» показали 600 фильмов
21 сентября 2017
429
За десять лет на фестивале «Соль земли» показали 600 фильмов
Как прошла
19 сентября 2017
692
Как прошла "Золотая репка" в Самаре
Об особенностях театральной Швейцарии рассказали в Самаре
14 сентября 2017
497
Об особенностях театральной Швейцарии рассказали в Самаре
На площади Славы открылась выставка «Спасибо за Высоцкого!»
8 августа 2017
600
На площади Славы открылась выставка «Спасибо за Высоцкого!»
В «Библиотеке» девушки «устроили драку» за должность телеведущей
8 августа 2017
605
В «Библиотеке» девушки «устроили драку» за должность телеведущей
Лента новостей
1 октября 2017 , 10:29
388
В Самаре выступил известный артист Владимир Вдовиченков
Известность актеру, конечно,  принес сериал «Бригада».
30 сентября 2017 , 20:19
997
В Самаре пьяный водитель на Ситроене сбил насмерть человека на пешеходном переходе
Авария произошла в субботу, 29 сентября, в 23:10.
30 сентября 2017 , 20:11
921
«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» со счетом 1:0
В матче 16-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Крылья Советов»...
30 сентября 2017 , 12:25
541
В Самаре на проспекте Кирова пешехода сбили две машины, он скончался
Авария произошла в пятницу, 29 сентября, в 20:30.
30 сентября 2017 , 12:08
295
В Самаре пройдет масштабный фестиваль Beat Weekend
Зрители смогут оценить документальные кинохиты.
30 сентября 2017 , 11:50
289
В Самаре прошла экологическая акция "Живи, лес!"
В минувшую пятницу, 29 сентября, в парке имени Юрия Гагарина собрались участники экологической...
30 сентября 2017 , 11:47
367
Появились новые требования к летним лагерям
Не успели власти успокоить общественность тем, что самарские детские лагеря не задействуют для...
Все новости
Календарь
Октябрь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
22 сентября 2017
6232
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
5061
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3224
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
4 сентября 2017
3014
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
Здесь будут работать пять разных площадок
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
4 сентября 2017
1942
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
Выходные в Самаре: бегаем по трибунам, идем на Яблочный день и слушаем Артура Пирожкова
1 сентября 2017
569
Выходные в Самаре: бегаем по трибунам, идем на Яблочный день и слушаем Артура Пирожкова
Осень постепенно вступает в свои права. С завершением пляжного сезона оживает культурная...
Киноизмышлизм. «Тайна 7 сестер» - особое мнение Нуми Рапас (16+)
1 сентября 2017
956
Киноизмышлизм. «Тайна 7 сестер» - особое мнение Нуми Рапас (16+)
Каков один из главных трендов кинофантастики последних лет? Если на этот вопрос вы ответили...
1 сентября 2017
430
Здание муниципального учреждения «Духовой оркестр» отреставрируют до середины декабря
  Учреждение на улице Куйбышева, 68-70 располагается в стенах объекта культурного наследия...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.