В Самаре стартовал прием заявок на чемпионат по чтению
Он посвящен Чемпионату мира по футболу-2018.
Участник конкурса (учащиеся 1-11 классов) после прочтения литературного художественного произведения на тему «Спорт» (жанр - любой) должен написать работу в соответствии с одной из номинаций конкурса.
Номинации:
– рецензия на произведение;
– презентация произведения в программе PowerPoint;
– буктрейлер (короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге);
– рекламная афиша, посвященная произведению;
– любой другой формат творческого представления произведения (мультфильм, раскраска, синквейн, пьеса, спектакль и др.)
Работы участников конкурса принимаются с 1 февраля по 15 марта в печатном или электронном виде по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский дворец детского и юношеского творчества (библиотека), электронный адрес: samarik-skazki@yandex.ru. Подробности можно прочитать здесь.
Участник конкурса (учащиеся 1-11 классов) после прочтения литературного художественного произведения на тему «Спорт» (жанр - любой) должен написать работу в соответствии с одной из номинаций конкурса.
Номинации:
– рецензия на произведение;
– презентация произведения в программе PowerPoint;
– буктрейлер (короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге);
– рекламная афиша, посвященная произведению;
– любой другой формат творческого представления произведения (мультфильм, раскраска, синквейн, пьеса, спектакль и др.)
Работы участников конкурса принимаются с 1 февраля по 15 марта в печатном или электронном виде по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский дворец детского и юношеского творчества (библиотека), электронный адрес: samarik-skazki@yandex.ru. Подробности можно прочитать здесь.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
8 февраля 2018
125
29 января 2018
360
29 января 2018
480
25 января 2018
449
24 января 2018
573
8 февраля 2018 , 11:16
73
Более семи тысяч крыш в Самаре могут представлять зимой потенциальную опасность. Их очисткой...
8 февраля 2018 , 10:59
78
В четверг, 8 февраля, страна отмечает День российской науки. О достижениях самарских...
8 февраля 2018 , 10:46
110
В Промышленном районе Самары планируется благоустроить сквер «Солнечная поляна».
8 февраля 2018 , 10:35
106
Чем близка Самаре эта далекая африканская страна "львов"
8 февраля 2018 , 10:33
111
В начале недели глава города Елена Лапушкина провела выездное совещание, посвященное состоянию...
8 февраля 2018 , 10:04
125
Он посвящен Чемпионату мира по футболу-2018.
8 февраля 2018 , 09:29
141
В среду, 7 февраля, в Сочи стартовал финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры...
8 февраля 2018 , 09:22
179
В самой обычной самарской квартире бок о бок мирно сосуществуют змеи, ящерицы, лягушка, обезьяны...
8 февраля 2018 , 09:19
175
Каким образом в 80-е годы прошлого века в самом центре площади Урицкого появился частный дом,...
7 февраля 2018 , 17:26
263
Он пройдет во вторник, 27 февраля и в среду, 28 февраля, в КРЦ «Звезда».
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2468
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2267
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2008
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
11 января 2018
1839
Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об...
19 января 2018
1665
7 февраля 2018
434
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
512
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
491
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
16 января 2018
836
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
9 января 2018
408
Рождественское представление в трех частях проведут в читальном зале библиотеки музея Алабина.