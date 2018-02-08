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Главная/Культура/

В Самаре стартовал прием заявок на чемпионат по чтению

Он посвящен Чемпионату мира по футболу-2018.

Участник конкурса (учащиеся 1-11 классов) после прочтения литературного художественного произведения на тему «Спорт» (жанр - любой) должен написать работу в соответствии с одной из номинаций конкурса.
Номинации:
– рецензия на произведение;
– презентация произведения в программе PowerPoint;
– буктрейлер (короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге);
– рекламная афиша, посвященная произведению;
– любой другой формат творческого представления произведения (мультфильм, раскраска, синквейн, пьеса, спектакль и др.)

Работы участников конкурса принимаются с 1 февраля по 15 марта в печатном или электронном виде по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский дворец детского и юношеского творчества (библиотека), электронный адрес: samarik-skazki@yandex.ru. Подробности можно прочитать здесь.
Дата: 8 февраля 2018 , 10:04
125
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: предоставлено организаторами
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