В Самаре состоится Весенний фестиваль оперного искусства

Впервые он был проведен в 1986 году. Масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: оперная певица, народная артистка СССР Ирина Архипова, оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко, театральный критик, театровед, министр культуры в 2000 - 2004 гг. Михаил Швыдкой и многие другие. Фестиваль традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области.

Формат проекта сложился сразу и остается почти неизменным на протяжении десятилетий. Программу составляют лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях традиционно выступают приглашенные гости - солисты ведущих театров России. Завершится фестиваль традиционным гала-концертом.

С годами фестиваль развивается и растет. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.