В Самаре разрабатывают концепцию музея на даче Константина Головкина

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству культуры Самарской области совместно с представителями общественности разработать концепцию музея.



- Концепция должна в себя включать назначение этого помещения и первые шаги на пути к ее реализации. Мы понимаем, что здесь нужно провести инженерную экспертизу, проверить состояние здания и его коммуникаций, - пояснил глава областного минкульта Сергей Филиппов. - На мой взгляд, здание должно иметь многофункциональное значение, связанное с наследием Константина Головкина. В Самарском художественном музее хранится большая коллекция предметов искусства Головкина. Здесь возможно и музейно-выставочное пространство, пространство для образовательной деятельности в сфере культуры. А на большой территории можно проводить театрализованные представления или квесты.



В дальнейшем речь может идти о продлении территории дачи до Волги, а в перспективе и об устройстве здесь пристани, а также о реконструкции здания. Исторических интерьеров на даче не сохранилось, восстановить их невозможно. Однако внешний облик здания, который нуждается в серьезной реставрации, является предметом государственной охраны.



- Зданию более ста лет, и предназначено оно было для использования только летом. В советское время здание стало использоваться круглый год, сюда проведено центральное отопление. Это начало создавать для конструкции проблемы. Были предприняты меры по обследованию, разработке инженерной и архитектурной документации по возможному укреплению, ремонту и реставрации. К сожалению, работы были выполнены только частично. Поэтому нужно внимательно отнестись к инженерному обследованию и к вопросам укрепления структуры здания, - рассказал замруководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Александр Аксарин.



- Сейчас наша цель – выбрать основную генеральную линию, которой нужно придерживаться. Или это история, связанная в целом с дачной культурой и архитектурой, или это романтическая тема самарских мечтателей, каким был Константин Павлович Головкин, или это может быть формат творческой резиденции, - поделился идеями один из инициаторов создания концепции Михаил Савченко.



На разработку концепции потребуется примерно два месяца. После этого она будет представлена главе региона Дмитрию Азарову.