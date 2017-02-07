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В Самаре прошел зимний «Пластилиновый дождь»

«Пластилиновый дождь» в этом году сойдет на Самару дважды. И первый раз уже случился. Чем зимний отличался от летнего и довольны ли «промокшие»? Чем вызваны «осадки» в феврале?

«Пластилиновый дождь» - фестиваль уличного искусства, организованный одноименным театром, проходит в Струковском саду в последние выходные августа. Вместо закономерного седьмого через полгода артисты решили не ждать милости от природы и провести внеочередной - февральский. По словам программного директора фестиваля Анастасии Шадриной, идея зимнего фестиваля витала в воздухе уже третий год.

- Зимой тоже хочется чего-то интересного, яркого и необычного. Но, к сожалению, у нас не было возможности, поскольку нужны были специальные костюмы для холодов, зрителям и артистам пришлось бы долгое время находиться в снегу… В этом году торговый центр «Аврора» предоставил свою территорию для проведения фестиваля, поэтому мы решились на такой эксперимент. Нас поддержали коллеги из Самары и других городов России: театры, танцевальные и музыкальные коллективы.

Программа фестиваля получилась очень интересной. Российские уличные коллективы позволяют набрать более чем солидную афишу, несмотря на отсутствие иностранных гостей. Театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Самары представили полный спектр жанров уличных искусств.

Все жанры в гости были к нам

Открыло фестиваль традиционное шествие с шумом и танцами по всему торговому центру. Первым театром, выступившим на зимнем «Пластилиновом дожде», стал «Эрмитаж» из Тулы. Итальянское солнце, веселье и шутки составили спектакль Mama Miа. Давно любимые эстрадные хиты и совсем свежие итальянские песни стали ярким фоном для музыкальной комедии на основе сюжетов из жизни бродячих итальянских артистов. Веселые розыгрыши и репризы сыпались на зрителей, собравшихся вокруг сцены, а мощная энергетика накрывала волной даже тех, кто разместился этажом выше и поглядывал на происходящее сверху.

Итальянскую тему продолжили гости из Москвы - art-history AMIGO. Спектакль «Однажды в Венеции», впечатливший роскошными нарядами короля, принцессы и придворных. Венецианская история - завораживающий, красивый танец вольта и дамы, словно сошедших с улочек красивейшего города Земли, прямо из карнавала. Озорные шут и шутесса, конечно, вовлекали в происходящее зрителей, делая их участниками шоу. «Однажды в Венеции» стал первым спектаклем с участием ходулистов. Но не последним.

Хозяева фестиваля поразили многочисленную толпу фантастическими трюками на ходулях. Перформанс «Равновесие ветра» театра «Пластилиновый дождь» - это отчаянные трюки бесстрашных прекрасных девушек, которые не просто танцуют и показывают чудеса подготовки, но и сплетают поэтическое кружево метафоры. Хрупкость, неустойчивость, стремление ввысь, важность поддержки ближнего - все эти абстрактные понятия артистки визуализировали при помощи своего мастерства.

Одним из самых эпатажных стало шоу танцевального проекта PLЯSKI - постоянного участника фестиваля. Премьера перформанса «Вкусное воспоминание» обернулась выпеканием пирога. Ничто не предвещало… Пока исполнительницы не высыпали пять пачек муки, усеяв следами своего «искусства» пространство импровизированной сцены и себя. Немного досталось и маленьким зрителям, рассевшимся по периметру площадки. Перформанс проекта PLЯSKI стал воплощением современного искусства: это странно и непонятно, но это запоминается и максимально стремится эмоционально затронуть зрителя.

Родившийся в Куйбышеве московский клоун Коха признался, что в нашем городе выступает впервые и особенно волнуется. Представитель самой сложной артистической профессии перед земляками в грязь лицом не ударил, а его спектакль «Клоунсапиенс» представил все грани клоунады: исполнитель был милым и трогательным, смешным и нелепым, вовлек в представление маленьких зрителей и заставил взрослую часть публики забыть о своей серьезности и проблемах на время выступления.

Ту же почетную и светлую миссию выполнили две очаровательные клоунессы из Санкт-Петербурга. «Заслуженные мимы России» подарили самарцам полтора часа беззаботного веселья своим спектаклем «Гадалки». Зинаида Ведуньева и Маргарита Хиромант раскрыли тайны судьбы, поворожили на замужество и очистку кармы, сделали ритуалы по привлечению денег и предсказанию судьбы. Если верно, что смех полезен для здоровья, значит, глубокообразованных дам приятной наружности можно поблагодарить за инъекцию юмора посреди гриппозной зимы.

Завершающим спектаклем программы стали «Крылья Икара» столичного театра Pololo. Это представление как нельзя лучше вписалось в идеологию и стиль фестиваля, который можно назвать словом «стимпанк» (направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин). Мальчику по имени Икар отец дарит крылья. Это становится началом сказочной истории о знакомстве с одинокой мечтательницей Пьереттой, об их общей цели - полетать вместе, о разлучившей их буре и необитаемом острове, о воздухоплавателе и путешественнике Вальтере и о том, что жизнь, лишенная чудес, превращается в серые и невыносимые будни.

Другие площадки

В редкие минуты затишья на главной площадке зрители могли перебежать на музыкальную - послушать слияние традиций африканской музыки с широтой русской души, хиты современной поп-музыки, инструментальные кавер-версии мировых хитов в стилях джаз, регги, босанова, мелодичный поп-рок из Самары и многое-многое другое.

На малой площадке можно было увидеть современные танцы театра Эльвиры Первовой «Скрим» или как самостоятельный театр «КлАуны» предлагает весело решать «Бытовые проблемы». Для самых юных зрителей фестиваля театр праздника «Чунга-Чанга» представил спектакль «Мечтать не вредно, или Мечты сбываются» по мотивам рассказов Козлова о Ежике и Медвежонке. Питерские участники Clown-ЗАЯЦ показали сказ «Про Печного Зайца», а театр Очень Юного Зрителя будто специально для февральского фестиваля подготовил необыкновенный спектакль под названием «Зимняя сказка».

Плюсы и минусы

Понятно, что, сравнивая летний и зимний «Дожди», хочется посетовать на отсутствие солнца и свежего воздуха в помещении торгового центра. На то, что непривычные к этому моллу посетители были обречены блуждать по лабиринтам его каменных джунглей. На то, что приходилось носить с собой тяжелую верхнюю одежду (длина очереди в гардероб наводила на философские мысли о вечности). На то, что на протяжении шести часов фестиваля приходилось стоять - в Струковском саду этот вопрос решался просто: постелил плед и сел где удобно.

Но все эти минусы - скорее попытка соблюсти объективность в освещении события. Потому что были и мастер-классы, на которых дети ваяли себе атрибуты фестиваля, и самые доброжелательные продавцы на ресторанной аллее, и талантливые живые скульптуры, и энергичные и жизнерадостные мимы, и… много-много еще чего, за что хочется сказать огромное спасибо театру «Пластилиновый дождь» и всем- всем организаторам!

Зимний «Дождь» завершился. Теперь ждем летний.
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Дата: 7 февраля 2017 , 11:53
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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