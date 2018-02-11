В Самаре прошел День памяти Пушкина
По традиции его организовало городское Пушкинское общество.
В 14:30 у памятника в Пушкинском сквере за зданием театра драмы имени Горького собрались все желающие почтить память «солнца русской поэзии». В 14:15 раздался колокольный звон, оповещающий, что в это время великого поэта не стало, а представители Иверского монастыря у памятника отслужили литию.
В 15:00 в институте культуры представители Пушкинского общества прочитали стихи, а студенты института культуры представили драматическую интерпретацию его произведений.
В 14:30 у памятника в Пушкинском сквере за зданием театра драмы имени Горького собрались все желающие почтить память «солнца русской поэзии». В 14:15 раздался колокольный звон, оповещающий, что в это время великого поэта не стало, а представители Иверского монастыря у памятника отслужили литию.
В 15:00 в институте культуры представители Пушкинского общества прочитали стихи, а студенты института культуры представили драматическую интерпретацию его произведений.
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