В Самаре прошел День памяти Пушкина

В 14:30 у памятника в Пушкинском сквере за зданием театра драмы имени Горького собрались все желающие почтить память «солнца русской поэзии». В 14:15 раздался колокольный звон, оповещающий, что в это время великого поэта не стало, а представители Иверского монастыря у памятника отслужили литию.В 15:00 в институте культуры представители Пушкинского общества прочитали стихи, а студенты института культуры представили драматическую интерпретацию его произведений.