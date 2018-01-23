В Самаре пройдет встреча с классиком изобразительного искусства
В среду, 24 января, в 17:30 в самарской филармонии откроется выставка «Цветы музыкантам» (0+) Вячеслава Герасимова и состоится встреча с мастером. Экспозиция, приуроченная к 30-летию открытия современного здания Самарской филармонии и 80-летию художника, будет представлена в рамках проекта «Музыка живописи».
На выставке «Цветы музыкантам» будут представлены работы, написанные с 1975 по 2017 гг. Экспозиция «Цветы музыкантам» продлится в Самарской филармонии в течение месяца.
Вячеслав Герасимов - мастер-монументалист, живописец, график, скульптор, участник всесоюзных, всероссийских и региональных выставок. Его произведения хранятся во многих государственных и частных музеях, галереях, выставочных залах, частных коллекциях нашей страны и зарубежья.
Значительное место в творчестве Вячеслава Дмитриевича заняла работа над интерьерами здания Самарской государственной филармонии (архитектор Ю.В.Храмов, 1988). Центральное положение в холле филармонии отведено объемно-пространственной композиции «Цветы музыкантам», выполненной из витражного стекла, титана, нержавеющей стали и зеркал. «Букет» буквально прорастает своими стеблями и соцветиями вверх до уровня второго этажа.
Здесь зрителя встречает новый сюжет. Украшают внутреннее убранство Хрустального фойе витражные композиции из литого стекла и стеклоблоков, нержавеющей стали и зеркал.
На выставке «Цветы музыкантам» будут представлены работы, написанные с 1975 по 2017 гг. Экспозиция «Цветы музыкантам» продлится в Самарской филармонии в течение месяца.
Вячеслав Герасимов - мастер-монументалист, живописец, график, скульптор, участник всесоюзных, всероссийских и региональных выставок. Его произведения хранятся во многих государственных и частных музеях, галереях, выставочных залах, частных коллекциях нашей страны и зарубежья.
Значительное место в творчестве Вячеслава Дмитриевича заняла работа над интерьерами здания Самарской государственной филармонии (архитектор Ю.В.Храмов, 1988). Центральное положение в холле филармонии отведено объемно-пространственной композиции «Цветы музыкантам», выполненной из витражного стекла, титана, нержавеющей стали и зеркал. «Букет» буквально прорастает своими стеблями и соцветиями вверх до уровня второго этажа.
Здесь зрителя встречает новый сюжет. Украшают внутреннее убранство Хрустального фойе витражные композиции из литого стекла и стеклоблоков, нержавеющей стали и зеркал.
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