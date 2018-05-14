В Самаре пройдет литературный бал

Гости вечера окунутся в атмосферу светской жизни XIX - начала XX века, смогут почувствовать себя участниками настоящего бала и станцевать полонез, котильон, па зефир, фокстрот, различные вариации вальса. Между танцами прозвучат отрывки из стихотворений известных и начинающих поэтов, также пройдут выступления самарских танцевальных коллективов.Для всех участников вечера действует облегченный вариант дресс-кода: дамы в вечерних или бальных платьях и туфлях на устойчивом каблуке, кавалеры - во фраках или костюмах.Возраст и танцевальные навыки не важны. Выучить танец можно на балу под руководством преподавателя и основателя студии историко-бытового танца «Свита» Елены Садофьевой.Пройдет литературный бал в отделе искусств библиотеки на 2 этаже.Вход свободный (при соблюдении дресс-кода).