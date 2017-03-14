В Самаре пройдет детский джаз-марафон



В минувшее воскресенье на базе детской музыкальной хоровой школы №1 при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Самары был открыт детско-юношеский фестиваль эстрадно-джазового музицирования.

Он проводится с 2000 года и за это время стал значимым событием в культурной жизни города. Каждый год фестиваль-конкурс открывает новых талантливых исполнителей джаза и приобщает детей к популярному направлению в музыке.

Выбор школы №1 в качестве соучредителя и организатора конкурса-фестиваля закономерен. Ее преподаватели еще с 80-х годов прошлого века всерьез занимались изучением джазового искусства, создавали собственные методические пособия и программы, которые были высоко оценены профессионалами всей страны. Со временем самарские преподаватели музыки заразили любовью к джазу своих коллег из других городов России. Фестиваль «Музыкальный коллаж» расширил свои границы, и теперь раз в два года он проводится во всероссийском масштабе. Вот и в этом году городской конкурс является отборочным этапом XIV Всероссийского детско-юношеского конкурса джазового музицирования.

Ученики самарских музыкальных школ, студенты средних и высших музыкальных учреждений города очень любят этот весенний конкурс. И в этот раз свои заявки на участие прислали около трехсот молодых музыкантов, среди которых много представителей учреждений дополнительного образования и музыкальных студий при Домах культуры городов и сел Самарской области. Среди участников оказались исполнители на различных инструментах: фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, трубе, ударных и народных инструментах, а также вокалисты, хоры и ансамбли.



Весеннее настроение



Искрометные джазовые импровизации молодых музыкантов создали в зале музыкальной школы по-настоящему весеннюю атмосферу. Первым выступил представитель хозяев площадки - хор ДМХШ №1 «Радость» под управлением Аллы Токаревой. Заданный тон поддержали ученики младших классов школы «Младость»: Даша Демина и Никита Уланов исполнили на фортепиано веселые пьески Никиты Богословского и Вячеслава Шевердина. В номинации «Ансамбль» свое мастерство показали смешанные группы учащихся младших и средних классов школы «Радуга» под руководством Елены Волковой. Они представили публике свои фортепьянные импровизации.

В перечне номинаций было предусмотрено выступление преподавателей вместе с учениками. Ансамбль из ДМШ №19 в составе Дарины Говорухиной, Яны Шачковой и их учителя Дарины Походун исполнили произведения Гершвина и Азарашвили. Девочки играли на флейте и саксофоне, а их руководитель - на аккордеоне.

Оказывается, джаз прекрасно звучит и без целого арсенала инструментов. Это доказали юные гитаристы из музыкальной школы №16. Используя помимо гитар только перкуссию, они исполнили вместе со своим преподавателем Александром Жариковым его авторскую композицию «Посвящение». Кульминацией стало исполнение произведений великого аргентинца Астора Пьяццоллы. Его «Либертанго» и «Еврейские мотивы» сыграл ансамбль из детской музыкальной школы №17. Звуки аккордеона и фортепиано, сливаясь в стремительных аккордах, заворожили публику.

Вокально-инструментальный ансамбль из ДМШ им. Чайковского продемонстрировал настоящее профессиональное исполнительское мастерство. Его участники играли и на электрогитарах, и на флейтах, и на фортепиано. На этом фоне прекрасно звучал чистый и звонкий голос солистки Алины Сорогиной. Песне Константина Меладзе из кинофильма «Оттепель» и композиции Марка Минкова «Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза» подпевал весь зал.



Ждем гостей



26 марта финалисты конкурса вновь соберутся в стенах детской музыкальной хоровой школы №1 - уже для участия во всероссийском этапе. Насладиться мастерством и обаянием молодых исполнителей могут все желающие. Джаз-марафон стартует в 10 утра и, по прогнозам организаторов, продлится весь день.