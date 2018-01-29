В Самаре покажут исторические афиши и артефакты «Крыльев Советов»

На экспозиции покажут афиши, фотографии и другие эксклюзивные предметы из истории футбольного клуба «Крылья Советов». Также пройдут встречи любителей футбола с ветеранами «КС», действующими игроками. Анонсы встреч будут опубликованы отдельно.Официальное открытие выставки – 6 февраля в 19:00. Вход свободный.