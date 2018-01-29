В Самаре покажут исторические афиши и артефакты «Крыльев Советов»
Выставка под названием «Больше, чем футбол» пройдет с 6 по 24 февраля в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина 14 А, 1 этаж).
На экспозиции покажут афиши, фотографии и другие эксклюзивные предметы из истории футбольного клуба «Крылья Советов». Также пройдут встречи любителей футбола с ветеранами «КС», действующими игроками. Анонсы встреч будут опубликованы отдельно.
Официальное открытие выставки – 6 февраля в 19:00. Вход свободный.
На экспозиции покажут афиши, фотографии и другие эксклюзивные предметы из истории футбольного клуба «Крылья Советов». Также пройдут встречи любителей футбола с ветеранами «КС», действующими игроками. Анонсы встреч будут опубликованы отдельно.
Официальное открытие выставки – 6 февраля в 19:00. Вход свободный.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
29 января 2018
160
29 января 2018
229
25 января 2018
354
24 января 2018
487
23 января 2018
533
23 января 2018
763
23 января 2018
593
11 января 2018
992
21 ноября 2017
785
1
29 января 2018 , 20:04
126
Свыше 3 тысяч жителей Самарской области подали заявки на участие в выборах в качестве общественных наблюдателей
В конце минувшей недели в Самаре состоялся семинар по обучению общественных наблюдателей на...
29 января 2018 , 18:36
173
Эксклюзивное интервью посла "зеленого континента", которое он дал...
29 января 2018 , 17:10
179
Ранее sgpress.ru сообщал, что инцидент произошел в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
29 января 2018 , 16:53
175
28 января 1884 года вышел первый номер «Самарской газеты» - старейшего издания в...
29 января 2018 , 16:18
172
Одной из площадок международной образовательной акции станет Самарская областная универсальная...
29 января 2018 , 16:17
160
Выставка под названием «Больше, чем футбол» пройдет с 6 по 24 февраля в...
29 января 2018 , 15:48
436
Подать заявки могут совершеннолетние жители города, не имеющие ограничений по здоровью.
29 января 2018 , 13:48
301
Авария произошла в прошлый вторник, 23 января, в 12:45.
29 января 2018 , 13:31
186
Центральный Банк РФ разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к Чемпионату мира по...
29 января 2018 , 13:26
256
Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
8 января 2018
3239
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2960
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2901
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2224
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
1981
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3239
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2960
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2901
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1981
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1796
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.