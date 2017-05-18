В Самаре показали спектакль по пьесе Джона Джеймса Осборна про любовный треугольник

Стулья предоставили на месте, костюмы актеры привезли с собой - эту одежду можно назвать повседневной и обыденной (помимо ярких носков Клифа и претенциозных бутс с британским флагом Джимми). Еще есть труба. В нее, возвещая миру о своем существовании, Джимми регулярно трубит.Перед началом режиссер Артем Устинов объяснил, что в Москве спектакль играется в совсем другом пространстве. И им пришлось подогнать его под особенности сцены в зале Самарской областной библиотеки, куда они попали благодаря гостеприимству театра «Город». Актеры часть времени играли на лестницах справа и слева от зрителей, вызывая ломоту в шее. Дискомфорт - кажется, именно это ощущение призвано было стать доминирующим при просмотре спектакля. И именно это чувство старается вызвать у окружающих Джимми - главный герой пьесы Джона Джеймса Осборна.Невольно задумываешься - дело во времени или в возрасте? Это написанное более 60 лет назад произведение не ложится на современное восприятие, или багаж прожитых лет мешает искренне интересоваться «сердитыми молодыми людьми» (название движения, которое породила пьеса в английском театре)? Со свойственным лишь подросткам радикализмом, который не идет семейному мужчине 25 лет, Джимми делит все на черное и белое, при этом не видит нигде белого и презирает за это окружающий мир. Самая невинная фраза, брошенная им в адрес Элисон: «Увидеть твое лицо, вымазанное грязью, - вот моя единственная надежда».В процессе просмотра возникает закономерный вопрос: почему жена остается с ним? Не из слабости точно - гордо вздернутый подбородок, появляющийся у Элисон в финальном споре с подругой, красноречиво подчеркивает силу характера героини. Может быть, дело в болезненной привязанности к озлобленному человеку с надломленной душой? Девочке-подростку может показаться, что сердитый юноша на велосипеде - принц на белом коне. Так же как юноше-подростку может показаться, что поливать ядовитыми струями гнева все вокруг - смелая борьба с устоями современного общества.«Она меня за муки полюбила, а я ее - за состраданье к ним». Может ли человек, уверенный, что только с ним в этом мире происходят несчастья и поэтому все перед ним виноваты, любить кого-то, кроме себя, - еще один вопрос, остающийся без ответа. Иллюзии, в которых живет Элисон, - это придуманная ею сказка о Белке и Мишке, с которыми она ассоциирует себя и мужа. Зрителей тоже погружают в эту иллюзорную атмосферу, где все не по- настоящему. Вместо бинта - шелковая лента, вместо куска мыла - мыльные пузыри. Когда Джимми «слушает музыку» - актер исполняет мелодию сам, используя в качестве музыкального инструмента магнитофон, когда Элисон «гладит одежду» - она просто танцует с рубашкой.Отсутствие бытовых подробностей помогает режиссеру вывести на первый план не только эмоциональные диалоги, но и игру актеров. Наблюдать за созданными персонажами интересно. Джимми в исполнении Василия Молодцова явственно скрывает под маской озлобленной желчности глубокое внутреннее страдание. Мотивация терпимости Клиффа (Александр Мишунин) к выходкам его друга становится ясна к концу спектакля, когда после ухода Элисон он покидает дом вслед за ней. Образ Елены (Алина Туравинина) в первом действии выглядит слишком грубым и злобным - затянутая в бархат стерва вызывает не меньшее неприятие, чем Джимми. Видимо, это сделано для того, чтобы контрастно подчеркнуть ее мягкость во втором действии, когда она поселяется в доме главного героя вместо Элисон. Жена главного героя в исполнении Валентины Селезневой - самый загадочный персонаж. Что скрывается за ее спокойствием и терпимостью? Христианское смирение, любовь к мужу или бесконфликтность? До конца зритель так и не разгадает ее.Спектакль интересен и как образец работы Артема Устинова. Молодой постановщик, который принимал участие в таких самарских проектах, как Лаборатория молодой режиссуры и фестиваль «Место действия», в июне этого года представит в театре «СамАрт» спектакль «Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсена. Каким он будет, мы узнаем через месяц. Запасемся терпением.Это содружество молодых актеров, режиссеров и художников - выпускников Московского института телевидения и радиовещания, РАТИ-ГИТИСа и театрального института им. Щукина. Их объединила общая идея создания театрального проекта, где они могли бы развиваться и экспериментировать. Проект существует на грани современной эстетики и традиций студийной формы.Родился в Самаре.В 2006 - 2009 гг. учился в Самарской государственной академии культуры и искусств на театральном факультете (курс В.В. Петрова).В 2009 - 2014 гг. - студент ГИТИСа (режиссерский факультет, мастерская С.В. Женовача).В июне 2017 г. состоится премьера спектакля «Пер Гюнт» (по Г. Ибсену), Самарский театр юного зрителя «СамАрт».