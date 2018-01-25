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Главная/Культура/

В Самаре отпраздновали 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого

В четверг, 25 января, в сквере имени барда и актера Высоцкого состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта, звучали песни всеми любимого автора.

А в сквере на площади имени Куйбышева открылась выставка «Спасибо за Высоцкого». Этот проект осуществили по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке администрации Самары и Нотариальной палаты Самарской области. Автор выставки – заслуженный работник культуры России, председатель Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.

При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий. 
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Дата: 25 января 2018 , 15:28
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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