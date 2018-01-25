В Самаре отпраздновали 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
В четверг, 25 января, в сквере имени барда и актера Высоцкого состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта, звучали песни всеми любимого автора.
А в сквере на площади имени Куйбышева открылась выставка «Спасибо за Высоцкого». Этот проект осуществили по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке администрации Самары и Нотариальной палаты Самарской области. Автор выставки – заслуженный работник культуры России, председатель Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.
А в сквере на площади имени Куйбышева открылась выставка «Спасибо за Высоцкого». Этот проект осуществили по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке администрации Самары и Нотариальной палаты Самарской области. Автор выставки – заслуженный работник культуры России, председатель Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
25 января 2018
168
24 января 2018
378
23 января 2018
474
23 января 2018
588
23 января 2018
511
11 января 2018
962
21 ноября 2017
772
19 ноября 2017
796
16 ноября 2017
500
25 января 2018 , 21:03
146
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
25 января 2018 , 21:00
138
Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
25 января 2018 , 20:54
134
Об этом он сообщил во время прямого эфира на телеканале «Россия-24 Самара...
25 января 2018 , 20:53
153
Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире телеканала...
25 января 2018 , 19:43
190
Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире телеканала...
25 января 2018 , 19:20
142
Массовые соревнования пройдуи 10 февраля на базе «Чайка» (поселок Управленческий).
25 января 2018 , 18:51
153
В перерывах между катаниями ребят ждали конкурсы с призами.
25 января 2018 , 18:46
164
Напомним, утром в четверг, 25 января, в Самарском колледже сервиса производственного...
25 января 2018 , 16:20
148
В этом году во дворе медучреждения будут укладывать новый асфальт.
25 января 2018 , 16:18
193
В Самаре задержали 15-летнего подростка, который пронес в школу дымовые факелы и пневматическое оружие
Инцидент произошел в учебном заведении на улице Советской Армии.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4517
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
8 января 2018
3107
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2822
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2766
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
28 декабря 2017
2360
8 января 2018
3107
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2822
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2766
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1843
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1672
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.