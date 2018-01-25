В Самаре отпраздновали 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого

В четверг, 25 января, в сквере имени барда и актера Высоцкого состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта, звучали песни всеми любимого автора.



А в сквере на площади имени Куйбышева открылась выставка «Спасибо за Высоцкого». Этот проект осуществили по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке администрации Самары и Нотариальной палаты Самарской области. Автор выставки – заслуженный работник культуры России, председатель Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.



При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.