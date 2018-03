В Самаре открылась выставка русского и американского концептуализма

Эту выставку в галерее «Виктория» стоит посетить не только тем, кто в восхищении от творчества Стефана Балкенхола, Пола МакКарти, Ясумасы Моримуры, Владислава Мамышева-Монро, Маурицио Наннуччи, Ильи Кабакова, Тони Оурслера, Павла Пепперштейна, Джона Миллера.



Но и тем, кто хочет просто увидеть произведения самых знаменитых авторов паблик-арта. И независимо от того, восторженно ли самарский зритель воспримет экспозицию «Незабываемая встреча» или с некоторым недоумением, встреча с современным концептуальным искусством оставит в его душе неизгладимый след.



Но куратор выставки Сергей Баландин вложил в название выставки еще один смысл. Эта экспозиция - своего рода «встреча на Эльбе». Она посвящена произошедшему в 60-е годы прошлого века знакомству двух культур - русской и американской. Экспозиция устроена таким образом, что зритель может четко уловить взаимное влияние модернистов СССР и США.



Экспозиция открывается работой Леонида Сокова «Мэрилин и медведь». В творчестве эмигранта из СССР смешались мифы и символы коммунистической и капиталистической идеологий. Его поразила навязчивая реклама американских поп-звезд, и он сравнил ее с социалистической пропагандой. У него Мэрилин не только знакомится с карикатурным символом России, но и позирует художнику вместе с Иосифом Сталиным.



В центре экспозиции - скульптура Стефана Балкенхола «Человек I». Гигант, которого вы видите на фото, как раз он и есть. Огромные «люди» этого автора установлены на улицах европейских городов, плавают на плотах по Темзе и Эльбе. И как же созвучен этим образцам антропоцентризма и гигантомании пафосный памятник Маяковскому, сфотографированный снизу вверх Анатолием Осмоловским!



Один из самых интересных разделов выставки посвящен совместным литографиям корифея поп-арта Роберта Раушенберга и Андрея Вознесенского. Их познакомила в США русская эмигрантка Татьяна Гроссман, которая оказала большое влияние на современную американскую культуру. По примеру Раушенберга Вознесенский вырезал на «итальянском твердом камне» символы и слова, играя с зеркальностью оттиска и повторяя одно и то же множество раз. Так, например, из слова «тьма» рождалось слово «мать». На выставке представлена и его знаменитая литография «Чайка - плавки Бога».



Самый известный в мире российский художник Илья Кабаков представлен небольшой работой, которая и побудила куратора поставить возрастное ограничение 18+ на афише. На большом листе белой бумаги нарисована летящая птичка, а под ней - трехэтажный мат, которым ее встречает кто-то, выглядывающий из окна. Грубо, но актуально.



Всех - и любителей, и противников современного искусства - пытается помирить неоновая вывеска Маурицио Наннуччи All art has been contemporary («Всякое искусство было современным»). Она установлена в 1999 году на здании берлинского музея, в котором хранится коллекция искусства Древней Греции и Рима. Автор прав: все новое вызывает споры, а затем становится классикой.



Выставка открыта до 15 апреля. (18+)