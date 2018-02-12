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Главная/Культура/

В Самаре откроется мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов»

Открытие состоится в четверг, 15 февраля, в интерактивном парке «Россия – Моя история» в ТРК «Гудок».

Экспозиция рассказывает о пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны. Их судьбы были восстановлены во время поисковых работ в России активистами Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
Дата: 12 февраля 2018 , 10:36
111
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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