В Самаре откроется мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов»
Открытие состоится в четверг, 15 февраля, в интерактивном парке «Россия – Моя история» в ТРК «Гудок».
Экспозиция рассказывает о пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны. Их судьбы были восстановлены во время поисковых работ в России активистами Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Экспозиция рассказывает о пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны. Их судьбы были восстановлены во время поисковых работ в России активистами Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
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