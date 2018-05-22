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Главная/Культура/

В «Художественном» бесплатно покажут фильм про дзюдоисток

В пятницу, 25 мая, в 14:20 в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) состоится премьерный показ документального фильма «Сэнсэй для принцесс» (0+). Вход свободный.

Презентация картины режиссера Елены Подроманцевой организована Самарским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студией «Волга-фильм». Фильм снят на студии «Волга-фильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Самару по праву можно считать столицей женского дзюдо. Именно здесь были воспитаны такие мастера спорта, как Ирина Заблудина, Наталья Кондратьева, Наталья Писарева, а также известная самарская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата Европы и участница Олимпиады в Сиднее Анна Сараева. Все спортсменки воспитывались в самарском клубе «Олимп», у заслуженного тренера России Сергея Герасимова.

Фильм-портрет о Сергее Герасимове «Сэнсэй для принцесс» складывается из рассказов о самарских дзюдоистках, мастерах спорта международного класса и начинающих спортсменок.
Дата: 22 мая 2018 , 19:33
111
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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