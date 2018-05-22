В «Художественном» бесплатно покажут фильм про дзюдоисток
В пятницу, 25 мая, в 14:20 в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) состоится премьерный показ документального фильма «Сэнсэй для принцесс» (0+). Вход свободный.
Презентация картины режиссера Елены Подроманцевой организована Самарским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студией «Волга-фильм». Фильм снят на студии «Волга-фильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.
Самару по праву можно считать столицей женского дзюдо. Именно здесь были воспитаны такие мастера спорта, как Ирина Заблудина, Наталья Кондратьева, Наталья Писарева, а также известная самарская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата Европы и участница Олимпиады в Сиднее Анна Сараева. Все спортсменки воспитывались в самарском клубе «Олимп», у заслуженного тренера России Сергея Герасимова.
Фильм-портрет о Сергее Герасимове «Сэнсэй для принцесс» складывается из рассказов о самарских дзюдоистках, мастерах спорта международного класса и начинающих спортсменок.
Презентация картины режиссера Елены Подроманцевой организована Самарским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студией «Волга-фильм». Фильм снят на студии «Волга-фильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.
Самару по праву можно считать столицей женского дзюдо. Именно здесь были воспитаны такие мастера спорта, как Ирина Заблудина, Наталья Кондратьева, Наталья Писарева, а также известная самарская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата Европы и участница Олимпиады в Сиднее Анна Сараева. Все спортсменки воспитывались в самарском клубе «Олимп», у заслуженного тренера России Сергея Герасимова.
Фильм-портрет о Сергее Герасимове «Сэнсэй для принцесс» складывается из рассказов о самарских дзюдоистках, мастерах спорта международного класса и начинающих спортсменок.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
22 мая 2018
111
18 мая 2018
362
15 мая 2018
717
14 мая 2018
330
7 мая 2018
574
22 мая 2018 , 15:01
188
Они не прошли проверки на противопожарную безопасность.
22 мая 2018 , 14:40
265
Самарцам покажут «Ретроспективу Брендреализма».
22 мая 2018 , 13:54
226
Их будут продавать на месте по доступным ценам.
22 мая 2018 , 19:33
111
В пятницу, 25 мая, в 14:20 в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул....
22 мая 2018 , 12:46
180
Один из них будет располагаться в Красноглинском районе, еще один - в Куйбышевском. Два...
22 мая 2018 , 11:40
275
Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.
22 мая 2018 , 11:07
276
При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП)...
22 мая 2018 , 10:56
214
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов,...
22 мая 2018 , 10:53
189
Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая.
22 мая 2018 , 10:32
222
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4470
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3470
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3424
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3216
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2777
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4470
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2203
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2315
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1750
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1704
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...