В «Художественном» бесплатно покажут фильм про дзюдоисток

Презентация картины режиссера Елены Подроманцевой организована Самарским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студией «Волга-фильм». Фильм снят на студии «Волга-фильм» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.Самару по праву можно считать столицей женского дзюдо. Именно здесь были воспитаны такие мастера спорта, как Ирина Заблудина, Наталья Кондратьева, Наталья Писарева, а также известная самарская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата Европы и участница Олимпиады в Сиднее Анна Сараева. Все спортсменки воспитывались в самарском клубе «Олимп», у заслуженного тренера России Сергея Герасимова.Фильм-портрет о Сергее Герасимове «Сэнсэй для принцесс» складывается из рассказов о самарских дзюдоистках, мастерах спорта международного класса и начинающих спортсменок.