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В Детской картинной галерее открылась выставка самарских пейзажей

На этой неделе в Детской картинной галерее открылась выставка «Художник в городе».

По словам директора Детской картинной галереи Нины Иевлевой, взрослых мастеров не так уж часто приглашают в расположившееся в Доме Клодта царство юных художников. Но когда это происходит, обязательно преследуется определенная методическая цель. На этот раз педагогам художественных мастерских при галерее захотелось показать своим воспитанникам все многообразие подходов к изображению родного города. Открывшаяся выставка объединила работы и наших современников, и тех, кто, уйдя из жизни, оставил нам бесценные свидетельства о том, какой Самара была в их время.

Зал памяти Вагана Каркарьяна
Больше всего произведений, представленных в экспозиции, создано бывшим главным архитектором города Ваганом Каркарьяном. Работам отведен отдельный зал. Но он не вместил и десятой доли его зарисовок городской архитектуры.

- Ваган Гайкович обожал Самару и работал неустанно, стараясь запечатлеть уходящую натуру - деревянные домики, палисаднички, резные наличники, - рассказала посетителям выставки вдова архитектора Тамара Никитична.

Демонстрируя рисунки творений самого Каркарьяна, она подчеркнула, что ее муж, как настоящий профессионал, всегда стремился изучить местность, включить в нее свой проект как можно деликатнее, создавая цельный архитектурный ансамбль. Так, на площади Славы прекрасно вписан в перспективу фонтан с как бы плывущей по воде Георгиевской лентой, символом мужества русских воинов. Изготовлен он был Каркарьяном с привлечением соавторов - Владимира Борисова и Рудольфа Баранова. Авторскую мозаику выложили из дорогой смальты. Кусочек этого материала вдова архитектора положила под стекло рядом с книгами мужа о самарской архитектуре.

Юные художники смогут посмотреть и набор открыток, изданный в 2005 году по рисункам Вагана Гайковича. Он называется «Графическая летопись Самары». Среди изображений - утраченное навсегда здание железнодорожного вокзала и другие дома, которых больше нет. Каркарьян рисовал Самару с любовью и показал ее нам не такой, какой ее видят обычные люди, а такой, какой ему бы хотелось ее увидеть. Прикосновение к его творчеству - огромный урок для будущих архитекторов и художников.

Картины становятся документами
Устроители выставки пригласили участвовать в ней и известного коллекционера Сергея Рудняева, который предоставил детям возможность увидеть работы старых мастеров, находящиеся в его коллекции. Самарский старожил включал в свое собрание те картины и акварели, которые его действительно «зацепили», легли на сердце. Полотна стали документальными свидетельствами эпохи. Вот, например, строительство первых домов на улице Гагарина, запечатленное Борисом Галаховым, или безымянские бараки Ивана Тюрина.

Красочна Самара на картинах прославленного Ивана Комиссарова. Расцветает весной наш город и на полотнах старейшего мэтра Бориса Иевлева. Традиции самарской школы пейзажа продолжает Владимир Башкиров. Улочки и дворики написаны им в стиле русского импрессионизма, которым прославился Константин Коровин. На картинах Игоря Дония архитектура как будто растворяется в окружающем пейзаже. Виды города, написанные Владимиром Романовым, сделаны в обобщенной, современной суховатой манере. Созданная в стиле мастеров прошлого картина Александра Баканова «Старая Самара. Речной народ», напротив, написана с учетом всех исторических подробностей. Дети могут читать ее, как книгу. Разглядывая пейзаж, они поймут, что вся жизнь города прошлых веков была сконцентрирована у Волги. Здесь они увидят рыбаков, извозчиков, бурлаков, крючников, купцов и даже самарских «горчишников».

Выставка продлится до 31 мая. (0+)
Дата: 14 апреля 2018 , 15:04
232
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: vk.com/childgal_samara
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