Трио скрипачек из Новосибирска сняли клип на песню группы Rammstein на сызранском заводе «Тяжмаш»
Действие клипа новосибирского скрипичного коллектива Silenzium разворачивается в цехах предприятия тяжелого машинстроения. Завод, основанный 15 августа 1941 года, является одним из крупнейших в России.
Музыкальный коллектив исполнил инструментальную версию одного из хитов немецкой рок-группы Rammstein «Sonne». В январе этого года культовая рок-группа отметила свое 24-летие.
Музыкальный коллектив исполнил инструментальную версию одного из хитов немецкой рок-группы Rammstein «Sonne». В январе этого года культовая рок-группа отметила свое 24-летие.
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