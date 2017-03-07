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Театроведу Светлане Хумарьян исполнилось 80 лет

6 марта почетному гражданину Самарской области, заслуженному работнику культуры России, театроведу Светлане Петровне Хумарьян исполнилось 80 лет. Десять, с 1990 по 2000 год, она возглавляла управление культуры администрации губернии.  

Три вопроса трем давно знающим ее людям

1) Как вы впервые встретились со Светланой Хумарьян?
2) Какое она произвела на вас впечатление?
3) Что, на ваш взгляд, самое важное сделано ею для культуры нашего города?

Вячеслав Гвоздков, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ:

1) - Это было в 1982 году, я только начал работать в Ростовском молодежном театре. Проходила конференция, на которую собирали работников региональных управлений культуры, на базе нашего. Их привели на мои спектакли. У гостей сложилось хорошее впечатление.
Светлана Петровна ко мне подошла, и, как я понимаю, с этого времени она стала за мной следить как критик. А много позже, в 1995 году, по ее приглашению я возглавил самарский театр.

2) - Режиссеры знают все регионы и кто где работает. Светлана Петровна уже тогда считалась легендой. Она была начальником управления культуры, выделялась прекрасным образованием: хорошо знает и музыкальный, и драматический театр. Особенно балет, поскольку в детстве сама им занималась. Это тот случай, когда человек соответствовал своему месту. Кадровая политика часто бывала такая, что на культуру назначали тех, кто в партийных списках стоял на последнем месте.

Она очень заботливый человек - всех опекала, знала поименно актеров театров, следила за их профессиональным ростом. Для нее важно, чтобы вокруг были личности. Это вызывает уважение. Светлана Петровна помогла моей судьбе состояться.

3) - В культуре была устойчивая ситуация. И финансовая, и творческая. Она очень внимательно отслеживала ситуацию в театрах. Приглашала дирижеров, певцов, организовала фестиваль имени Аллы Шелест, известный на всю страну.

Галина Торунова, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ

1) - В 1963 году, когда я поступила в театральную студию при Куйбышевском театре драмы, она только что окончила педагогический. Поступила в ЛГИТ-МИК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. - Прим. авт.) и пришла к нам преподавать историю русского театра. Может быть, мы и раньше встречались, просто не обращали внимания - живем в одном дворе. Прошли с ней все стадии: я была ее ученицей, подчиненной - работала в управлении культуры. Сейчас мы подруги.

2) - Молодая, очень красивая, очень интеллигентная. Кокетливая. Мальчишки от нее млели.

3) - Практически все, что было сделано за последние десятилетия ХХ века в культуре Куйбышева-Самары, произошло благодаря ей. Это человек огромной эрудиции и больших связей. На днях я ей позвонила в полночь, потому что не могла дозвониться раньше, и она мне сказала: «Не могу сейчас, разговариваю с Москвой». Вероятно, очередной шелестовский фестиваль. Ее знает вся страна. Когда Марина Дмитревская (театральный критик, театровед, создатель, главный редактор и директор «Петербургского театрального журнала». - Прим. авт.) впервые приехала в наш город в 80-х годах, то попросила: «Познакомь меня с этой легендарной Хумарьян». Они разговаривали два с половиной часа, причем на равных. Марина, которая ездила по всей стране, и Светлана Петровна, которая сидела дома. Она до сих пор знает все.

Виктор Долонько, КУЛЬТУРОЛОГ

1) - Я был худруком студенческого клуба госуниверситета «Гаудеамус». Мне надо было перехватить Сергея Михайловича Слонимского, который приезжал с концертом в филармонию. Я успел на вокзал до официальной встречающей делегации, готов был на машине отвезти в гостиницу, мы с ним обо всем договорились, но тут на вокзал врывается припоздавшая Светлана Петровна… В общем, мы друг другу не понравились.

В 1983 году я пришел работать в научно-методический центр при управлении культуры, где наше знакомство продолжилось. А в 1988-м мы начали общаться достаточно плотно - как я понимаю, она присматривалась ко мне по поводу дальнейшего сотрудничества.

2) - Она очень эмоциональная. Очень эмоционально относится к своей работе. И готова со всей своей страстью отстаивать свои ценности, собственное представление о художественной культуре, об этой жизни. В связи с этим с ней очень сложно: либо ты ее группы крови, либо нет. Надо быть максимально корректным и готовым идти на всевозможные компромиссы. Но при этом она не догматически упертый человек. Готова поменять свою точку зрения - я был тому свидетелем несколько раз. Для нее главное - дело, ради которого скрещиваются копья. Важно, чтобы человек соответствовал ее критериям профессионального качества.

3) - В тот период, когда Светлана Петровна была заместителем начальника управления культуры и потом начальником, в нашем городе бурлила театральная и музыкальная жизнь. Было, мягко говоря, не скучно. Когда она стала начальником, то - для меня это было совершенно удивительным - едва ли не первое место в перечне ее приоритетов заняла культура села: были созданы межрайонные театрально-концертные центры, на которых постоянно выступали самарские театры и коллективы филармонии. При ней открылось 15 районных музеев. И, может быть, самое важное: Светлана Хумарьян сумела создать уникальную коллекцию руководителей учреждений искусства и культуры, режиссеров-постановщиков, артистов. У нее способность находить талантливых людей и делать их своими союзниками.

СПРАВКА «СГ»

Светлана Хумарьян, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РСФСР. НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ  «ЗНАК ПОЧЕТА», ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ.

1937 родилась в Иркутске.
1959 окончила историко-филологический факультет Куйбышевского педагогического института.
1966 окончила театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.
1960 старший инспектор по учреждениям искусств управления культуры Куйбышевской области.
1967 заместитель начальника управления по искусству.
1990 начальник управления по искусству.
Дата: 7 марта 2017 , 16:48
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Автор текста: подготовила Маргарита Петрова
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