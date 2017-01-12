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Театральные сюрпризы начала года. Зрителей ждут пьесы Шеффера, Володина, Эрдмана и не только

Вторая жизнь «Амадеуса»

14 января в Самарском академическом театре драмы им. Горького состоится премьера спектакля «Амадеус» (16+) Питера Шеффера в новой редакции. Главные роли Моцарта и Сальери, которые когда- то с большим успехом воплотили в жизнь легендарные Олег Белов и Александр Амелин, в новой редакции доверено сыграть молодым артистам Игорю Новикову (Моцарт) и Герману Загорскому (Сальери). Режиссер-постановщик обеих редакций спектакля Валерий Гришко отметил, что по уровню профессионального опыта они не уступают своим старшим коллегам.

- За плечами и у Новикова, и у Загорского не одна и не две, а достаточное количество больших и главных ролей. Игорь исполняет ведущие роли в спектаклях «Божьи коровки возвращаются на землю» и «Шут Балакирев», у него был моноспектакль «Контрабас». То же самое у Германа - не только в нашем театре, он же к нам пришел из «Самарской площади». Они не новички. Есть еще второй Моцарт - из трех претендентов остались двое. Это совсем молодой актер Максим Горюшкин. Я не рискую его выпускать на премьеру, но мы ему дадим шанс сыграть - когда это случится, будет зависеть от него и от того, как будет жить спектакль.
Кроме того, в спектакле заняты заслуженные артисты России Владимир Гальченко, Юрий Машкин, Валентин Пономарев, а также артисты Федор Степаненко, Владимир Морякин, Андрей Нецветаев, Виктор Мирный и другие.

«Доктор Чехов» говорит: «Выбирай!»

28 и 29 января театр САМ «Доктор Чехов» в КРЦ «Звезда» представит спектакль по пьесе Аллы Коровкиной «Выбирай!» (16+) в постановке автора.
Эта трагикомическая история в стиле русского Беккета имеет жанровое определение «На первый взгляд сказка». Успешная женщина, у которой все хорошо, чудесным образом оказывается в необычном лесном кафе, поскольку у нее ломается машина. То, что происходит с ней в дальнейшем, приводит к тому, что она переосмысливает свою жизнь и находит себя заново.

- Поиск своей дороги - очень интересная для меня тема, - признается автор пьесы и постановщик Алла Коровкина. - Когда закрывается одна дверь, другая обязательно открывается, если ты этого хочешь.

Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» - свободное объединение профессиональных актеров разных театров нашего города под руководством известной актрисы Аллы Коровкиной. В репертуаре три спектакля. В сентябре «Доктор Чехов» принял участие в американском фестивале с постановкой «Танго Кристи».

«Самоубийца» в «Актерском доме»

30 января в самарском театре «Актерский дом» (ул. Вилоновская, 24) представят премьеру по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца» (14+).

Выпускник Самарского государственного института культуры Леонтий Бородулин ставит знаменитое произведение о 30-х годах ХХ века. Время НЭПа и попытки людей найти выход из сложной экономической ситуации описаны автором с невероятным юмором.

В ролях: Владимир Лоркин (театр «Самарская площадь»), Евгения Аржаева (Самарский академический театр драмы им. Горького), Сергей Михалкин, Владимир Мухтаров и другие.

На сцене Дома актера, который предоставляет возможность режиссерам и актерам разных театров Самары и области попробовать себя в неожиданных проектах, Леонтий Бородулин поставил спектакли «У ковчега в восемь» и «Записки сумасшедшего».

«Ящерица» в «Витражах»

На март самарский театр для всей семьи «Витражи» (ул. Больничная, 1) запланировал премьеру спектакля «Два дома» по пьесе Александра Володина «Ящерица» (12+).

Постановка по пьесе о первобытном обществе, где взаимоотношения подозрительно похожи на современные, задумана как пародия на разные популярные телепередачи, телешоу, которые зачастую занимают огромное место в жизни людей. Вместе с автором труппа театра высмеивает извечные человеческие пороки, свойственные людям во все времена.
Дата: 12 января 2017 , 12:07
81
Автор текста: Маргарита Петрова
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