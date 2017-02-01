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Театр «Самарская площадь» продает билеты со скидками

Можно приобрести два билета на февральские спектакли по цене одного. Срок действия акции - с 1 по 6 февраля 2017 года.

Как пояснили в театре, предложение действует только при покупке двух и более билетов на каждый спектакль февральского репертуара при наличии свободных мест. Второй бесплатный билет выдаётся по той же цене, что и первый.

Подробности можно узнать по телефону 337-77-50 (касса театра). 
Дата: 1 февраля 2017 , 10:54
136
Автор текста: Ксения Кармазина
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