Театр «Самарская площадь» продает билеты со скидками

Как пояснили в театре, предложение действует только при покупке двух и более билетов на каждый спектакль февральского репертуара при наличии свободных мест. Второй бесплатный билет выдаётся по той же цене, что и первый.Подробности можно узнать по телефону 337-77-50 (касса театра).