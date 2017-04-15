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Столичные артисты исполнили в Самаре «Севильского цирюльника»

В Самаре проходит Весенний фестиваль оперного искусства. Он открылся 9 апреля «Севильским цирюльником» Дж. Россини с участием солистов театра «Геликон-опера».

Традиция проведения такого фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры - Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие. Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости - солисты ведущих театров России. Завершается программа по традиции грандиозным гала-концертом.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.

В воскресенье в его продолжение состоится Праздничный пасхальный концерт. 

Комментарии:

Константин Бржинский, СОЛИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»:

• Всегда с удовольствием приезжаю в Самару. Большое удовольствие работать с труппой вашего театра. «Севильский цирюльник» - постановка, заслуживающая внимания не только самарского зрителя. Если театр вывезет ее в любой город мира, она станет событием. Фигаро - это делец, который помогает людям. Жонглируя всяческими уловками, он пытается помочь графу Альмавива. Фигаро - аферист. Он счастливчик, везунчик и верит, что у него все получится. Я считаю, что благополучный финал - это счастливое стечение обстоятельств. Большую роль играет тема денег и наживы. Но в то же время это история любви.

Дмитрий Скориков, СОЛИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»:

• Я благодарен Самарскому театру оперы и балета, что мне доверили открывать Весенний оперный фестиваль. Вдвойне приятно это сделать в одной из моих самых любимых ролей - доктора Бартоло. Я люблю комедии положений, где большая роль отводится задорному юмору, где ставится задача - и рассмешить, и не переборщить. Организация подобного рода фестивалей очень важна. Когда классика звучит на сценах разных театров страны, это полезно для всех без исключения. Это самое прекрасное начинание, которое только может быть для нашей культуры.

Программа

16 апреля в 18.30

I отделение
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник»
А. Аренский. Вариации на тему П. Чайковского («Был у Христа-младенца сад...») для струнного оркестра
П. Чайковский. «Мелодрама» из музыки к весенней сказке
А. Островского «Снегурочка»
П. Чайковский. «Итальянское каприччио»
II отделение
Опера П. Чайковского «Иоланта» (концертное исполнение)
Дирижер - Александр Анисимов
12+

19 апреля в 18.30

Опера Дж. Верди «Травиата»
Виолетта - Светлана Москаленко (Михайловский театр)
Альфред Жермон - Богдан Волков (Большой театр)
Жорж Жермон - Василий Святкин
Дирижер - Евгений Хохлов
12+

21 апреля в 18.30

Опера А. Бородина «Князь Игорь»
Игорь Святославович - Василий Святкин
Ярославна - Татьяна Ларина
Князь Галицкий - Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр)
Владимир Игоревич - Алексей Татаринцев (Новая Опера)
Кончак - Юрий Воробьев (Мариинский театр)
Кончаковна - Агунда Кулаева (Большой театр)
Дирижер - Евгений Хохлов
12+

Закрытие фестиваля - 23 апреля в 18.30

Гала-концерт
Дирижер - Александр Анисимов
12+
Дата: 15 апреля 2017 , 09:21
98
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: www.opera-samara.net
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