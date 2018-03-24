Стали известны подробности создания музея Рязанова в Самаре: эксклюзивные снимки

- Кажется, легко рассказать об Эльдаре Александровиче - мы знаем о нем практически все, но это не то, что хотелось бы видеть людям, работающим в музейной сфере, - отметила руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самары Татьяна Шестопалова. - Собрать экспонаты, которые сопрягаются с его жизнью, большой труд. Огромный вклад внесла вдова режиссера - Эмма Абайдуллина. Над проектом работают сотрудники литературного музея, архитекторы дизайнеры. Мы знаем наизусть цитаты из популярных фильмов Эльдара Александровича. Но он интересен нам не только этим. Рязанов - философ, мыслитель, поэт, журналист. Мы постараемся максимально полно рассказать о его творчестве.Первый этаж займет мемориально-историческая зона музея, призванная рассказать посетителям о том времени, которое будущий великий режиссер провел в нашем городе, а также о его возвращении спустя десятилетия. Второй этаж будет посвящен его творчеству. А на третьем откроют мультимедийное пространство, там будут проходить просмотры.- У нас очень сложная задача - мы создаем музей с нуля, - рассказала директор Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького Людмила Савченко. - В течение двух лет была проведена большая исследовательская работа. Музей Рязанова будет обладать самой значительной документальной базой по теме «Куйбышев - запасная столица». Мемориальную комнату Эльдара Александровича мы восстановили в ее первоначальных границах и наполнили вещами, которые были в то время, когда он здесь жил. Сейчас мы работаем над помещением, которое мы условно назвали «Возвращение» - взаимоотношения Рязанова и Самары в последние годы его жизни.Музей даст возможность своим гостям увидеть подлинные вещи в уютной комнате семьи Рязанова, полистать на виртуальном экране страницы настоящего дневника-альбома куйбышевской девочки тех времен, ответить на звонок настоящих телефонов, позволяющих погрузиться в атмосферу фильмов Эльдара Александровича и услышать голос любимых с детства персонажей и еще больше узнать о жизни и творчестве самого популярного российского режиссера. Посетители также смогут узнать историю самого здания штабс-капитана Залесова, где располагается музей.