Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
XVIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» пройдет в Самаре 10-14 октября. Его темой станет «Мода и спорт».
Фестиваль ежегодно проходит в Самаре с 2001 года. За 16 лет в нем приняли участие 1072 дизайнера и представили 945 коллекций. Его художественный руководитель и председатель жюри - Александр Васильев. Всемирно известный историк моды и искусствовед, театральный художник, дизайнер интерьеров, автор популярных книг и статей, коллекционер, лектор и телеведущий. Александр Васильев - создатель декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп, в том числе Самарского академического театра оперы и балета.
В 2017 году гран-при получили авторы костюмов перформанса «Обряд» театра «Пластилиновый дождь»: Галина Беляева, Вера Шадрина и Мария Мармажова. А в 2016-ом главный приз «Поволжских сезонов» также достался театру «Грань» за костюмы Елены Соловьевой к спектаклю «Таня-Таня». Финал фестиваля-конкурса традиционно проходит в Самарском академическом театре оперы и балета.
Фестиваль ежегодно проходит в Самаре с 2001 года. За 16 лет в нем приняли участие 1072 дизайнера и представили 945 коллекций. Его художественный руководитель и председатель жюри - Александр Васильев. Всемирно известный историк моды и искусствовед, театральный художник, дизайнер интерьеров, автор популярных книг и статей, коллекционер, лектор и телеведущий. Александр Васильев - создатель декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп, в том числе Самарского академического театра оперы и балета.
В 2017 году гран-при получили авторы костюмов перформанса «Обряд» театра «Пластилиновый дождь»: Галина Беляева, Вера Шадрина и Мария Мармажова. А в 2016-ом главный приз «Поволжских сезонов» также достался театру «Грань» за костюмы Елены Соловьевой к спектаклю «Таня-Таня». Финал фестиваля-конкурса традиционно проходит в Самарском академическом театре оперы и балета.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
14 мая 2018
133
7 мая 2018
523
25 апреля 2018
527
19 апреля 2018
472
1
16 апреля 2018
690
14 мая 2018 , 19:34
162
Он начнет работать в субботу, 19 мая.
14 мая 2018 , 17:23
154
Шестую скульптуру официального талисмана ЧМ-2018 установили у входа в аэропорт.
14 мая 2018 , 16:49
155
26 и 27 мая в Самаре состоится показ спектакля-променада «Прислоняться».
14 мая 2018 , 16:31
192
Так гости и жители города узнают, на каких автобусах они смогут доехать до стадиона...
14 мая 2018 , 16:28
550
Водный скоростной маршрут открывается в пятницу, 18 мая.
14 мая 2018 , 16:08
232
Усиленные меры безопасности в преддверии ЧМ-2018 начнут действовать 1 июня. До 17 июля в Самару...
14 мая 2018 , 15:45
173
Ремонт пройдет на участке длиной 12 километров.
14 мая 2018 , 15:42
179
Часть запланированных на 2018 год объектов культурного наследия уже успели обновить, реставрацию...
14 мая 2018 , 15:38
154
Что именно они будут применять для самообороны, пока решается.
14 мая 2018 , 19:29
133
В воскресенье, 27 мая, в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека (пр....
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
5259
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4069
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 апреля 2018
4055
На поле стадиона уложили газон. Как это было
17 апреля 2018
3854
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
8 мая 2018
3241
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
2 мая 2018
4069
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1929
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2028
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1459
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1421
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...