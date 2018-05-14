14 мая 2018 года,
21:47
$ 61.74    73.51   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева

XVIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» пройдет в Самаре 10-14 октября. Его темой станет «Мода и спорт».

Фестиваль ежегодно проходит в Самаре с 2001 года. За 16 лет в нем приняли участие 1072 дизайнера и представили 945 коллекций. Его художественный руководитель и председатель жюри - Александр Васильев. Всемирно известный историк моды и искусствовед, театральный художник, дизайнер интерьеров, автор популярных книг и статей, коллекционер, лектор и телеведущий. Александр Васильев - создатель декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп, в том числе Самарского академического театра оперы и балета.

В 2017 году гран-при получили авторы костюмов перформанса «Обряд» театра «Пластилиновый дождь»: Галина Беляева, Вера Шадрина и Мария Мармажова. А в 2016-ом главный приз «Поволжских сезонов» также достался театру «Грань» за костюмы Елены Соловьевой к спектаклю «Таня-Таня».  Финал фестиваля-конкурса традиционно проходит в Самарском академическом театре оперы и балета.
Дата: 14 мая 2018 , 12:30
229
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: фестиваль моды «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
В Самаре пройдет литературный бал
14 мая 2018
133
В Самаре пройдет литературный бал
Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
14 мая 2018
229
Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
11 мая 2018
409
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
7 мая 2018
523
Самарцев познакомят с миром скифов и амазонок
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
28 апреля 2018
518
В Самарском художественном музее открылась выставка рисунков молодых дизайнеров
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
28 апреля 2018
566
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
Самарский «Учебный театр» покажет спектакль «Ромео и Джульетта»
25 апреля 2018
527
Самарский «Учебный театр» покажет спектакль «Ромео и Джульетта»
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
19 апреля 2018
472
1
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
В Детской картинной галерее открылась выставка самарских пейзажей
16 апреля 2018
690
В Детской картинной галерее открылась выставка самарских пейзажей
Лента новостей
14 мая 2018 , 19:34
162
В Самаре открывается музей Эльдара Рязанова. Подробности
Он начнет работать в субботу, 19 мая.
14 мая 2018 , 17:23
154
В Курумоче появился Забивака
Шестую скульптуру официального талисмана ЧМ-2018 установили у входа в аэропорт.
14 мая 2018 , 16:49
155
В Самаре пройдет спектакль-променад, основанный на реальных историях горожан
26 и 27 мая в Самаре состоится показ спектакля-променада «Прислоняться». 
14 мая 2018 , 16:31
192
К ЧМ-2018 на остановках появятся информационные табло
Так гости и жители города узнают, на каких автобусах они смогут доехать до стадиона...
14 мая 2018 , 16:28
550
Из Самары в Тольятти можно будет добраться на «Восходе»
Водный скоростной маршрут открывается в пятницу, 18 мая.
14 мая 2018 , 16:08
232
Автобусам на полтора месяца запретят въезд в Самару
Усиленные меры безопасности в преддверии ЧМ-2018 начнут действовать 1 июня. До 17 июля в Самару...
14 мая 2018 , 15:45
173
На обводной Самары уложат новый асфальт
Ремонт пройдет на участке длиной 12 километров.
14 мая 2018 , 15:42
179
На время ЧМ-2018 в Самаре приостановят реставрацию культурных памятников
Часть запланированных на 2018 год объектов культурного наследия уже успели обновить, реставрацию...
14 мая 2018 , 15:38
154
Прокурорам разрешили носить средства индивидуальной защиты
Что именно они будут применять для самообороны, пока решается.
14 мая 2018 , 19:29
133
В Самаре пройдет литературный бал
В воскресенье,  27 мая, в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека (пр....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
5259
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4069
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
4055
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3854
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3241
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4069
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1929
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2028
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1459
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1421
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.