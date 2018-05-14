Стала известна дата проведения Поволжских сезонов Александра Васильева

XVIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» пройдет в Самаре 10-14 октября. Его темой станет «Мода и спорт».



Фестиваль ежегодно проходит в Самаре с 2001 года. За 16 лет в нем приняли участие 1072 дизайнера и представили 945 коллекций. Его художественный руководитель и председатель жюри - Александр Васильев. Всемирно известный историк моды и искусствовед, театральный художник, дизайнер интерьеров, автор популярных книг и статей, коллекционер, лектор и телеведущий. Александр Васильев - создатель декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп, в том числе Самарского академического театра оперы и балета.



В 2017 году гран-при получили авторы костюмов перформанса «Обряд» театра «Пластилиновый дождь»: Галина Беляева, Вера Шадрина и Мария Мармажова. А в 2016-ом главный приз «Поволжских сезонов» также достался театру «Грань» за костюмы Елены Соловьевой к спектаклю «Таня-Таня» . Финал фестиваля-конкурса традиционно проходит в Самарском академическом театре оперы и балета.