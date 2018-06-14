Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля
Постановка Артема Устинова «Пер Гюнт» в ноябре примет участие в фестивале молодой режиссуры «Артмиграция - детям».
Союз театральных деятелей РФ решил представить в столице лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России.
Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул – с 1 по 7 ноября 2018 г. на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.
Экспертный совет фестиваля отсмотрел около 80 заявок от региональных театров России. В афишу «Артмиграции» вошло 6 спектаклей. Помимо спектакля «СамАрта» в программе фестиваля – «Научи меня летать», поставленный Артемом Устиновым в Няганском ТЮЗе, спектакли режиссеров-участников самартовской лаборатории «Молодая режиссура» Жени Беркович («Отрочество», театр «Колесо», Тольятти) и Ивана Пачина («Мой дедушка был вишней», БТК, Санкт-Петербург), постановки Олега Христолюбского («Воскресный ребенок», театр «Поиск», Лесосибирск), Григория Южакова («Как дети», Новый театр, Воронеж).
Премьера «Пер Гюнта» состоялась в «СамАрте» в июне 2017 г. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка», «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление.
Союз театральных деятелей РФ решил представить в столице лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России.
Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул – с 1 по 7 ноября 2018 г. на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.
Экспертный совет фестиваля отсмотрел около 80 заявок от региональных театров России. В афишу «Артмиграции» вошло 6 спектаклей. Помимо спектакля «СамАрта» в программе фестиваля – «Научи меня летать», поставленный Артемом Устиновым в Няганском ТЮЗе, спектакли режиссеров-участников самартовской лаборатории «Молодая режиссура» Жени Беркович («Отрочество», театр «Колесо», Тольятти) и Ивана Пачина («Мой дедушка был вишней», БТК, Санкт-Петербург), постановки Олега Христолюбского («Воскресный ребенок», театр «Поиск», Лесосибирск), Григория Южакова («Как дети», Новый театр, Воронеж).
Премьера «Пер Гюнта» состоялась в «СамАрте» в июне 2017 г. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка», «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление.
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