Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля

Союз театральных деятелей РФ решил представить в столице лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России.Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул – с 1 по 7 ноября 2018 г. на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.Экспертный совет фестиваля отсмотрел около 80 заявок от региональных театров России. В афишу «Артмиграции» вошло 6 спектаклей. Помимо спектакля «СамАрта» в программе фестиваля – «Научи меня летать», поставленный Артемом Устиновым в Няганском ТЮЗе, спектакли режиссеров-участников самартовской лаборатории «Молодая режиссура» Жени Беркович («Отрочество», театр «Колесо», Тольятти) и Ивана Пачина («Мой дедушка был вишней», БТК, Санкт-Петербург), постановки Олега Христолюбского («Воскресный ребенок», театр «Поиск», Лесосибирск), Григория Южакова («Как дети», Новый театр, Воронеж).Премьера «Пер Гюнта» состоялась в «СамАрте» в июне 2017 г. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка», «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление.