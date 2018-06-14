14 июня 2018 года,
14:37
$ 63.12    74.14   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Культура/

Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля

Постановка Артема Устинова «Пер Гюнт» в ноябре примет участие в фестивале молодой режиссуры «Артмиграция - детям».

Союз театральных деятелей РФ решил представить в столице лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России.

Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул – с 1 по 7 ноября 2018 г. на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.

Экспертный совет фестиваля отсмотрел около 80 заявок от региональных театров России. В афишу «Артмиграции» вошло 6 спектаклей. Помимо спектакля «СамАрта» в программе фестиваля – «Научи меня летать», поставленный Артемом Устиновым в Няганском ТЮЗе, спектакли режиссеров-участников самартовской лаборатории «Молодая режиссура» Жени Беркович («Отрочество», театр «Колесо», Тольятти) и Ивана Пачина («Мой дедушка был вишней», БТК, Санкт-Петербург), постановки Олега Христолюбского («Воскресный ребенок», театр «Поиск», Лесосибирск), Григория Южакова («Как дети», Новый театр, Воронеж).

Премьера «Пер Гюнта» состоялась в «СамАрте» в июне 2017 г. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка», «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление. 


Дата: 14 июня 2018 , 13:40
80
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: театр "СамАрт"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Культура
Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля
14 июня 2018
80
Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля
В самарской библиотеке обсудят преступление и наказание Раскольникова
9 июня 2018
405
В самарской библиотеке обсудят преступление и наказание Раскольникова
no photo
7 июня 2018
514
В Самарской области покажут московские спектакли в рамках фестиваля «Золотая Маска»
Из репертуара «СамАрта» ушел Palimpseston
29 мая 2018
471
Из репертуара «СамАрта» ушел Palimpseston
Самарским зрителям показали постановки немецкого театра
29 мая 2018
624
Самарским зрителям показали постановки немецкого театра "Ателье"
Солист Самарского театра оперы и балета даст бесплатный концерт
23 мая 2018
580
Солист Самарского театра оперы и балета даст бесплатный концерт
В «Художественном» бесплатно покажут фильм про дзюдоисток
22 мая 2018
412
В «Художественном» бесплатно покажут фильм про дзюдоисток
Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»
18 мая 2018
467
Детей приглашают на бесплатные занятия «Школы котоведов»
Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
17 мая 2018
578
Популярный самарский теле-радиоведущий примет участие в спектакле
Лента новостей
14 июня 2018 , 14:24
53
В Самаре во время ЧМ-2018 будут работать 52 сувенирные лавки
Это 21 сувенирный домик, девять точек в виде матрешек, 12 стационарных объектов и десять...
14 июня 2018 , 13:40
80
Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля
Постановка Артема Устинова «Пер Гюнт» в ноябре примет участие в фестивале молодой...
14 июня 2018 , 12:49
105
Жители Самарского района просят восстановить отмостки, разрушенные во время обновления улицы Максима Горького
Жители домов на улице Максима Горького, 115, 117 и 119 радовались, когда в прошлом году им...
14 июня 2018 , 12:32
134
Самое самарское. О чемпионате мира по футболу
Мы этого ждали. Не верили. Ругались, хвалили, делали и переделывали. И за всеми этими хлопотами...
14 июня 2018 , 12:24
128
Восстановили первоначальный облик особняка Жоголева
Т ретий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
14 июня 2018 , 12:16
136
Дворы в девяти районах Самары приведут в порядок к началу осени
В Самаре набирает ход работа по благоустройству дворов и пространств, выбранных самарцами во...
14 июня 2018 , 10:30
212
Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу
Вся планета в ожидании фантастического спортивного пиршества под названием Чемпионат мира по...
14 июня 2018 , 09:19
154
От Урала до Сибири: отпуск в затерянных землях
Sgpress.ru начинает проект «Открытый мир». Наступил сезон массовых отпусков, который...
13 июня 2018 , 19:50
345
На пересечении Киевской и Тухачевского столкнулись фура и иномарка
Авария произошла в среду, 13 июня, около 18:00.
13 июня 2018 , 19:45
1238
В Самаре на открытии фан-феста выступят оперные певцы и казаки
Вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA ограничат до 20 тысяч человек.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7228
8
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5913
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
9 июня 2018
3233
В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму. 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
14 июня 2018
3146
 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в
28 мая 2018
2808
4
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
785
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В день третьего тестового матча будет ходить больше автобусов
15 мая 2018
701
2
В день третьего тестового матча будет ходить больше автобусов
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».
В июне в Самаре пройдет «ВолгаФест»
15 мая 2018
537
В июне в Самаре пройдет «ВолгаФест»
Тема этого года — «Будущее». Фестиваль состоится 2 и 3 июня на 2-й очереди...
Грушинский фестиваль пройдет в августе
15 мая 2018
600
Грушинский фестиваль пройдет в августе
Одним из сюрпризов летней программы станет чествование 3,5-миллионного посетителя.
На линии электропередач между Россией и Казазстаном ФСК ЕЭС установит новую систему устранения льда
15 мая 2018
342
На линии электропередач между Россией и Казазстаном ФСК ЕЭС установит новую систему устранения льда
Это планируют сделать до зимы 2018 года.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.