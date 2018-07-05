Спектакль Камы Гинкаса и других постановщиков со всей России покажут в Самаре осенью

В программе фестиваля - спектакль московского ТЮЗа «По дороге в... (сны по Достоевскому)» в постановке Камы Гинкаса. Московский драматический театр «АпАРТе» покажет «Обломова», Санкт-Петербургский государственный драматический «Театр на Васильевском» - «Вечного мужа» по рассказу Достоевского, Санкт-Петербургский государственный театр «Суббота» - «Митину любовь» по произведениям Бунина, Казанский ТЮЗ - «Выстрел» по повести Пушкина, Тамбовский Молодежный театр - «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя.Театр «Камерная сцена» вне конкурса представит одну из последних своих премьер - «Первую любовь» по рассказам Бабеля.- Московский ТЮЗ, который обычно не балует своим посещением Самару, - отметила директор театра «Камерная сцена» Софья Рубина. - Почти тридцать лет назад приезжала «Гроза» по пьесе Островского в постановке Генриетты Яновской. В этот раз труппа привезет спектакль легендарного Камы Гинкаса. В Москве он идет на камерной сцене Белого флигеля, рассчитанной на 48 мест. Разумеется, такой мэтр, как Кама Гинкас, не изменит параметры спектакля и в Самаре, это его режиссерский замысел, так что готовим специальную белую комнату. Для шедевров знаменитого мастера выстраивают площадки в разных странах мира, театральные гурманы должны будут заранее бронировать билеты. В главной роли Свидригайлова - Игорь Гордин.Жюри фестиваля будет московское. Его председатель - руководитель кабинета критики СТД РФ, кандидат искусствоведения Элеонора Макарова, один из членов жюри - кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Наталья Старосельская.Подведение итогов станет музыкальным праздником, приуроченным к 25-летию театра «Камерная сцена».- Я неоднократно зарекался ставить Достоевского. Слишком долго и много им занимался. Ставил в Финляндии («Идиот», «Преступление и наказание»), в Германии (опера «Н.Ф.Б.» по «Идиоту»), и, конечно, в Москве в театре МТЮЗ («Записки из подполья», «К.И. из «Преступления», «Нелепая поэмка»). 25 лет назад спектаклем «Играем Преступление» мы открыли новую сцену под названием «Игры во флигеле».И вот опять! Опять «Игры во флигеле». И опять Достоевский. Спектакль, который я сейчас репетирую, называется «По дороге в…». Опять сцены из «Преступления и наказания». Опять, конечно, Раскольников. Но главное действующее лицо - Свидригайлов. Это он все рвется куда-то. Может, в Америку, а может быть совсем не туда. Во всяком случае, он и Раскольникову предлагает отправиться туда. Куда «туда»? Свидригайлова не поймешь. Он все время то ли шутит, то ли говорит серьезно. То ли страдает, то ли юродствует. То ли сходит с ума, то ли прикидывается. Он - шулер, но врет редко. Он - убийца, но доказать это невозможно. Он - соблазнитель малолетних, но отчаянно любит Дуню. Свидригайлов - философ. Он, как и все герои Достоевского, жаждет правды и справедливости. Он не согласен жить, если нет и как-то не предвидится эта справедливость. Это русские сны. Русские сны по Ф. Достоевскому.В спектакле всего пять персонажей. Прекрасная волнующая музыка. И удивительная сценография, главным элементом которой становится Одеяло - оно и покров, и ширма, и волны, и жизненные обстоятельства. Одеяло - облако-трон для Ольги, объясняющейся в любви, календарь, отсчитывающий время и всеобъемлющий символ пространства. Одеяло - мебель. Одеяло - путы, пелены (когда вплотную надвигается свадьба). Одеяло - черный коридор в небытие. Оно сворачивается в кокон, из которого, кажется, уже не выбраться. Оно то расползается в ковер, то скручивается в омут. И уползает, как жизнь, за кулису.После смерти супруги уездный чиновник Павел Павлович Трусоцкий приезжает в Петербург, чтобы разыскать бывшего любовника своей жены, с которым жена обманывала его девять лет назад в небольшом провинциальном городе. Удивленный поначалу любовник, все же радушно его принимает у себя. Более того, еще и спешит к мужу своей любовницы с ответным визитом.Тема любовного треугольника всегда привлекала Достоевского заложенным в ней напряженным драматизмом, психологически непредсказуемым поведением людей и нашла отражение во многих его произведениях. В «Вечном муже» показана вся страсть и сила запутанных отношений людей, виртуозно анализируются их поступки.В основу спектакля легли несколько прозаических произведений лауреата нобелевской премии писателя Ивана Бунина: «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева», «Солнечный удар», «Петлистые уши», «Ида», некоторые из которых впервые получили театральное воплощение. В них потрясающее проникновение в душевный мир человека, жестокая и откровенная правда о первой любви, о гибельности разлук с любимыми и близкими людьми.«Выстрел» первое реалистическое произведение Пушкина, написанное в прозе. В повести подробно рассматривается психологическая сторона «противостояния» двух людей, двух мировоззрений, двух разных жизненных позиций: человека, избранного «по воле судьбы родиться в знатной семье, с положением и деньгами» и Сильвио, которому приходилось самому прокладывать себе дорогу на военном поприще, и к чему это противостояние в итоге привело. Это не просто история необыкновенной дуэли, это история человеческой души, история «внешнего» и «внутреннего» человека.Стоило черту украсть с неба месяц, как все смешалось и заволновалось в человеческом мире, сделалось непривычно и опасно темно… Спектакль перенесет зрителей в рождественскую мистерию, где симпатичный и артистичный, но сильно обиженный людьми черт всячески интригует, чтобы отомстить им и прежде всего удалому кузнецу Вакуле.Спектакль наполнен юмором, украинской, русской народной музыкой, яркими костюмами и зрелищными танцевальными номерами, также здесь звучат колядки, святочные песни.