Создатель и директор Театра юного зрителя Сергей Соколов отмечает 70-летний юбилей
Может быть, судьба Сергея Соколова сложилась бы не менее удачно, если бы он сделал ставку на карьеру актера. А вот для Самары все изменилось бы не в лучшую сторону. Ведь именно его стараниями в городе появился один из лучших и самых любимых театров - «СамАрт». О создателе и директоре театра юного зрителя в новом формате рассказывают его друзья и коллеги.
Адольф Шапиро, РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ПРОФЕССОР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЛАТВИЙСКОЙ ССР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР:
• Мы познакомились на Кубе. Там проходил конгресс международной организации АССИТЕЖ, президентом которой я в то время являлся. В Самаре до этого никогда не был, о театре знал понаслышке. Его директор удивил меня тем, что совсем не был похож на классического руководителя - никакой важности, многозначительности и торжественности. К тому же он не похвалялся своими достижениями, а все больше говорил о трудностях, проблемах и т. д. Подвижный, живой, импульсивный человек (каким, к счастью, и остался до сих пор). По возвращении вытянул меня на фестиваль, стал уговаривать поставить спектакль. Я пошутил, сказав, что согласен, если он поломает здание театра (оно тогда было убогим) и сделает современное пространство. Уехал и забыл об этом до звонка Соколова, сообщившего, что тот готов. «Что готов?» - «Ломать». И мне пришлось вскоре убедиться - это не прекраснодушие, а решимость преодолеть все возможные препятствия. Чем меня Соколов навсегда пленил. Дело, конечно, не в «ломать», а в «строить». Он пошел на риск, на который не каждый способен. Если бы не его исключительная любовь к театру вообще и к своему прежде всего, не его абсолютная поглощенность делом с утра до вечера, ничего бы не случилось. Так что я - за культ личности, если это такая личность, как Сергей Филиппович. Дело не в тех спектаклях - «Бумбараш» и «Матушка Кураж», которые я поставил, и даже не в реконструкции здания, а в том, что он решился на коренную реорганизацию жизни театра, преобразил и заново создал его. Не жалея сил.
То, что сегодня «СамАрт» - театр, пользующийся популярностью не только у себя в городе, но и в стране, и далеко за ее пределами, несомненная заслуга Сергея Филипповича. Жаль, что юбилей приходится на летнее время, когда затихает театральное бурление. Будет справедливо, если город широко отпразднует его осенью. Ибо деятельность Соколова - пример того, как важно, когда за дело берутся не временщики, а люди, для которых город не географическое понятие, а интимное, душевное, которые ощущают кровную связь с ним, со своими зрителями, свою ответственность.
Василий Чернов, АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:
• Мы встретились в Куйбышевском театре драмы, куда Сергей Соколов попал по распределению сразу после учебы. Я сразу подумал: «Хороший парень». Мне кажется, он перенес душевную атмосферу театра Петра Львовича Монастырского в «СамАрт». Для него важно, чтобы люди относились друг к другу по-человечески. Он страдает за молодых актеров, которые приходят к нам. Я порой удивляюсь: сколько терпения нужно на это положить!
В нем есть кипучая энергия - какая-то чертовщинка, которая позволила ему создать «СамАрт». Театр организован исключительно его руками, его головой. И я за это ему бесконечно благодарен.
Одно из самых ценных его качеств - умение находить общий язык. То, что в этом театре появились Адольф Шапиро и другие великие режиссеры, - заслуга Сергея Соколова. Я его очень уважаю за то, что он сумел сделать в этой жизни нечто важное. Не каждому это дано, а
ему дано.
Павел Маркелов, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «САМАРТ», АКТЕР:
• Моя первая встреча с Сергеем Филипповичем состоялась (как и у большинства людей) при походе на спектакль. Он встречает на входе каждого приходящего в театр. Всем известно это его качество радушного хозяина - оно попадается редко, и на это многие обращают внимание, сразу запоминая приветливого элегантного человека.
Позже мне, уже студенту Щепкинского училища, не раз доводилось слышать от преподавателей гордые замечания: «У вас в Самаре работает наш выпускник. Он руководит театром». Это о многом говорит, когда человеком гордятся в старейшей театральной школе страны люди, воспитавшие не одно поколение актеров.
Всей своей жизнью в театре Сергей Филиппович доказывает, что афоризм Щепкина, висящий на входе в институт: «Театр - это храм. Священнодействуй или убирайся вон», - не просто красивые пафосные слова, а единственно возможный образ жизни в театральном деле. Высокие принципы отношения к профессии стали естественной частью его натуры.
Без веры в театр невозможно было бы то, что удалось ему, - воплотить мечту о строительстве нового театра.
В послереволюционной Самаре не было построено ни одного театрального здания - уже сто лет революции празднуем… И вот мы его видим!
Эта энергия мечтателя, которую можно было бы воспринимать как донкихотскую или мюнхгаузенскую, оказалась настолько деятельной и заразительной, что не может не вызывать восхищения.
Мария Феофанова, АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ»:
• Для меня Сергей Филиппович - папа нашего театра. Мне кажется, Соколов и «СамАрт» - одно целое. Он вникает во все события, которые происходят в театре, не закрывает глаза ни на что и всегда в курсе всего.
Без Сергея Филипповича театр представить себе невозможно. Он всегда здесь! «СамАрт» для него - дом, а мы - семья. Он очень добрый и всегда готов помочь. Причем от чистого сердца. Ему удается сочетать служение великому искусству и трепетное отношение к людям: если актер не может в силу каких-либо причин выходить на сцену или, например, напрягать диафрагму, Сергей Филиппович найдет выход, который позволит поберечь артиста без ущерба для спектакля.
Я очень признательна ему за то, что благодаря в том числе и его усилиям попала в мир под названием «СамАрт».
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