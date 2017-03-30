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Состоялось вручение наград премии "Самарская театральная муза"

В этом году Международный деньтеатра в Самаре прошел максимально торжественно - на сцене Дома актера состоялось вручение наград премии «Самарская театральная муза».

Конкурс, который в этом году проходит в 23-й раз, проводит отделение Союза театральных деятелей России совместно с областным министерством культуры. В жюри входят ведущие критики, актеры и режиссеры губернии. В этом году на конкурс был выставлен 21 спектакль со всей Самарской области, три из них забрали большинство наград.

Председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко по традиции отметил, что те, кто не получит награду в этом году, станет сетовать на тех, кто получит, а через год все будет ровно наоборот, и призвал просто радоваться этому вечеру.

Награждение проводила Муза (Татьяна Наумова), а помогали ей ни много ни мало Станиславский и Немирович-Данченко, Шекспир, Мольер и Чарли Чаплин - в исполнении артистов Самарского академического театра драмы и «СамАрта». Торжественное вскрытие конвертов и объявление победителей, как всегда, доверили известным и уважаемым людям губернии. Первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин вручил награду за лучшую работу солиста оперы Андрею Антонову (опера «Волшебная флейта») и пожелал всем собравшимся полные залы зрителей. Также лауреатами в области музыкального театра стали Ирина Янцева и Наталья Бондарева за партии в опере «Волшебная флейта» Самарского академического театра оперы и балета.

Абсолютным чемпионом по количеству наград стал Самарский академический театр драмы им. Горького. Евгения Зеленская (Аржаева), Владимир Гальченко, Наталья Ионова и Владимир Морякин удостоились статуэток за роли в спектакле «История лошади», а народная артистка РФ Жанна Романенко - «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области».

- За вклад? Ну, я еще вложу! - иронично прокомментировала со сцены актриса.

Еще одним триумфатором премии стал «Король Лир» новокуйбышевского театра «Грань» в постановке Дениса Бокурадзе. Он получил награды как лучший спектакль, за актерский ансамбль. Также «Музы» как лучшие молодые актеры получили занятые в нем артисты Даниил Богомолов и Любовь Тювилина.

Лучшей женской работой в театре кукол признана Принцесса Екатерины Баженовой в спектакле «Бука» театра «Лукоморье». Специальной премией - творческой командировкой в Москву на театральный фестиваль имени Чехова - жюри отметило Елену Остапенко за роль Вари в спектакле «Вишневый сад» театра «Самарская площадь».

Итоги 2016 года подведены. Мы же будем болеть за наших 19 апреля на «Золотой маске», где «Леди Макбет Мценского уезда», «Король Лир» и «История лошади» посоревнуются уже на всероссийском уровне.

Комментарии:

Сергей Филиппов, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Премия очень нужна для профессионального роста. Это возможность для всех театров показать, кто в этом году смог интереснее раскрыть тот или иной образ, на равных побороться за звание победителей, стимул подтянуться до уровня лучших.

Владимир Гальченко, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

• «Самарская театральная муза» - это наш с вами праздник, это наша любовь к профессии, это наша жажда успеха, без которой артиста не бывает.

Сергей Войтенко, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

• Конкурс - это и есть конкурс: сегодня одни, завтра - другие. Главное, всегда участвовать в этом процессе и не останавливаться. Когда ты к чему-то стремишься, обязательно своего добьешься.


 
Дата: 30 марта 2017 , 16:33
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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