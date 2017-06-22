Самарцы смогут увидеть портреты знаменитых российских артистов

В четверг, 22 июня, в 18:00 в галерее «Вавилон» откроется выставка «Любить, творить, играть…».

По приглашению директора самарского выставочного пространства Аллы Шахматовой здесь развернута экспозиция художников московской галереи «Золотой плес», которые создают коллекцию портретов ведущих артистов России в их сценических образах. Собранное здесь обширное собрание живописных изображений актеров призвано составить своеобразную антологию современного театра.Долгосрочный проект, начатый в 2003 году, осуществляется галереей при поддержке московских и петербургских театров. Среди них: Государственный академический Малый театр, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, Центральный академический театр Российской армии, Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, МХАТ им. А.М. Горького, Московский академический театр сатиры, Московский ТЮЗ, Московский драматически театр на Малой Бронной, а также РГТД им. А.С. Пушкина – Александринский театр, Санкт-Петербургский драматический театр им. Ленсовета и Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской.Все представленные портреты рождались на сцене или за кулисами театра. Через образ сценического героя художники передают черты личности актера, его творческую индивидуальность, внутренний мир.Классическая композиция, изысканный колорит и точная передача характера модели отличают работы художников – выпускников ведущих художественных школ страны: Сергея Алдушкина, Ирины Ганиной, Натальи Зайцевой, Ольги Куриловой, Антона и Анастасии Лобовых. Можно сказать, что создавая эту серию работ, молодые художники выступили в качестве продолжателей традиций русской академической школы.На выставке представлены портреты народных артистов России: Веры Васильевой (театр Сатиры), Юрия Шлыкова, Владимира Симонова, Сергея Маковецкого, Виктора Сухорукова (театр им. Е. Вахтангова), Валерия Абрамова (ЦАТРА). Заслуженных артистов: Глеба Подгородинского (Малый театр) и Агрипины Стекловой (театр на Малой Бронной), артисток Елены Коробейниковой (МХАТ им. Горького), Александры Урсуляк (театр им. А.С. Пушкина) и других популярных актеров театральной Москвы. 0+