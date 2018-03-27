Самарцы смогут бесплатно посмотреть фильмы с Джеком Николсоном и Антонио Бандерасом

Михаил Куперберг представит традиционные рубрики своей авторской программы «Многоликий мир кино».7 апреля в рамках программы «Богини экрана» будет показан фильм «Хиросима, моя любовь» (Франция, Япония, 1959, 16+) с французской актрисой театра и кино, одной из самых возрастных номинанток на премию «Оскар» в истории кинематографа Эмманюэль Рива. Режиссер Ален Рене известен зрителям по фильмам: «Герника», «В прошлом году в Мариенбаде», «Мой американский дядюшка».14 апреля киноклуб «Ракурс» предлагает отметить 30 лет фильму Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва» (Испания, 1988, 16+).В ролях: Кармен Маура, Мария Барранко, Антонио Бандерас, Хульета Серрано, Фернандо Гильен, Росси де Пальма.По словам Михаила Куперберга, этот фильм - фирменное блюдо от маэстро Педро Альмодовара: ироничная мелодраматическая трагикомедия, которая постепенно превращается в абсурдистское зрелище, граничащее с китчем.28 апреля в рамках программы «Книга и фильм» зрителям покажут знаменитую экранизацию не менее знаменитого романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (США, 1975, 16+). Режиссер Милош Форман («Любовные похождения блондинки», «Амадей», «Волосы»). В ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Майкл Берриман, Питер Брокко, Дин Р. Брукс, Бред Дуриф.По словам Михаила Куперберга, знаменитый чешский режиссер Милош Форман, наследник традиций Ярослава Гашека и Франца Кафки, эмигрировав в США в 1968 году, экранизировал культовый американский роман битника Кена Кизи с присущим режиссеру великолепным чувством чешского юмора, парадоксально сплетающимся с горечью и трагизмом романа о сладости свободы.Начало всех мероприятий в 16:00, вход свободный.