Самарцев приглашают на выставку, посвященную битве под Сталинградом
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» откроется в четверг, 25 января, в 15:00 в малом выставочном зале универсальной научной библиотеки (проспект Ленина, 14а) и продлится до 10 марта. Экспозиция является частью масштабного межрегионального выставочного проекта, посвященного 75-летию разгрома советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на выставке можно увидеть новейшие научные работы последних лет, подробно освещающие великую битву, в том числе издания, в которых опубликованы рассекреченные материалы архивов. Отдельный раздел экспозиции посвящен легендарным советским военачальникам, которые внесли неоценимый вклад в исход сражения – маршалу Георгию Жукову, начальнику Генштаба Александру Василевскому, военачальникам Василию Чуйкову и Константину Рокоссовскому, командующему Сталинградским и Юго-Восточным фронтом Андрею Еременко, главному маршалу артиллерии Николаю Воронову, генерал-полковнику Александру Родимцеву.
Еще два раздела экспозиции расскажут о вкладе Куйбышевской области в великую победу на Волге. Здесь можно увидеть книги и материалы о наших земляках – участниках боев под Сталинградом, а также узнать о том, как куйбышевцы помогали воинским частям и жителям осажденного города.
Кроме того, в январе и феврале в многофункциональном зале библиотеки (второй этаж) состоятся открытые кинопоказы фильмов о Сталинградской битве. 31 января посетители библиотеки увидят картину «Сталинград» Федора Бондарчука, 7 и 14 февраля - фильм «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка, а 21 февраля - картину Жан-Жака Анно «Враг у ворот». С известными фильмами зрителей познакомит самарский киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на выставке можно увидеть новейшие научные работы последних лет, подробно освещающие великую битву, в том числе издания, в которых опубликованы рассекреченные материалы архивов. Отдельный раздел экспозиции посвящен легендарным советским военачальникам, которые внесли неоценимый вклад в исход сражения – маршалу Георгию Жукову, начальнику Генштаба Александру Василевскому, военачальникам Василию Чуйкову и Константину Рокоссовскому, командующему Сталинградским и Юго-Восточным фронтом Андрею Еременко, главному маршалу артиллерии Николаю Воронову, генерал-полковнику Александру Родимцеву.
Еще два раздела экспозиции расскажут о вкладе Куйбышевской области в великую победу на Волге. Здесь можно увидеть книги и материалы о наших земляках – участниках боев под Сталинградом, а также узнать о том, как куйбышевцы помогали воинским частям и жителям осажденного города.
Кроме того, в январе и феврале в многофункциональном зале библиотеки (второй этаж) состоятся открытые кинопоказы фильмов о Сталинградской битве. 31 января посетители библиотеки увидят картину «Сталинград» Федора Бондарчука, 7 и 14 февраля - фильм «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка, а 21 февраля - картину Жан-Жака Анно «Враг у ворот». С известными фильмами зрителей познакомит самарский киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг.
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