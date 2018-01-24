Самарцев приглашают на выставку, посвященную битве под Сталинградом

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на выставке можно увидеть новейшие научные работы последних лет, подробно освещающие великую битву, в том числе издания, в которых опубликованы рассекреченные материалы архивов. Отдельный раздел экспозиции посвящен легендарным советским военачальникам, которые внесли неоценимый вклад в исход сражения – маршалу Георгию Жукову, начальнику Генштаба Александру Василевскому, военачальникам Василию Чуйкову и Константину Рокоссовскому, командующему Сталинградским и Юго-Восточным фронтом Андрею Еременко, главному маршалу артиллерии Николаю Воронову, генерал-полковнику Александру Родимцеву.Еще два раздела экспозиции расскажут о вкладе Куйбышевской области в великую победу на Волге. Здесь можно увидеть книги и материалы о наших земляках – участниках боев под Сталинградом, а также узнать о том, как куйбышевцы помогали воинским частям и жителям осажденного города.Кроме того, в январе и феврале в многофункциональном зале библиотеки (второй этаж) состоятся открытые кинопоказы фильмов о Сталинградской битве. 31 января посетители библиотеки увидят картину «Сталинград» Федора Бондарчука, 7 и 14 февраля - фильм «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка, а 21 февраля - картину Жан-Жака Анно «Враг у ворот». С известными фильмами зрителей познакомит самарский киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг.