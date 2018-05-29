Самарским зрителям показали постановки немецкого театра "Ателье"
Не часто в Самару приезжают европейские театры. Еще реже они привозят спектакли на своем родном языке, давая возможность нашему зрителю не только увидеть, но и услышать происходящее на сцене так, как это видят и слышат зарубежные поклонники Мельпомены.
На прошлой неделе в рамках культурного обмена городов-партнеров Самары и Штутгарта на сцене «Самарской площади» прошли гастроли немецкого театра «Ателье». Организованы они при поддержке администрации областной столицы, управления культуры Штутгарта и Гете-института. К нам «Ателье» приезжает во второй раз. В прошлом году на камерной сцене академического театра драмы были показаны «Мертвые души». В этот раз на суд самарского зрителя представили театральную фантазию по мотивам рассказов Владимира Каминера «Русская дискотека» и моноспектакль «Новая редакция царя Эдипа». Все это - на немецком языке.
О том, что не будет ни бегущей строки, ни какого-либо другого перевода, зрителей предупредили заранее. Предполагалось, что на спектакли придут люди, знающие немецкий язык, благо в нашем городе таких немало. Однако непосредственно перед «Русской дискотекой» выяснилось, что немецкую речь не понимает примерно четверть собравшихся в зале. Пришлось руководителю театра «Ателье» Владиславу Граковскому рассказать краткое содержание постановки.
«Русская дискотека» - современная притча. На первый взгляд сюжет кажется забавным. Два молодых человека, в период развала Советского Союза попивающие пиво на московской кухне, решили попытать счастья на столь притягательном Западе. И, оказавшись там, конечно, столкнулись с совсем не такой жизнью, какой они ее себе представляли.
- Обретение нового мира - всегда очень сложный процесс, - считает Владислав Граковский. - Мне кажется, это очень современная тема. Люди пытаются искать место, где им будет лучше, не сразу понимая, что гораздо важнее найти самого себя. Мы позволяем в этом спектакле посмеяться - и над собой, и над другими. Потому что без иронии, без юмора иногда не выжить. Для зрителя, не знающего языка, спектакль, конечно, что-то потеряет. Но основное в этой достаточно яркой истории зритель, безусловно, поймет.
Спектакль действительно оказался в той или иной мере понятен всем. Актеры часто переодевались, и благодаря таким перевоплощениям, зная основную канву повествования, зритель понимал, что герои находятся в еврейской общине, попадают в полицию, ищут работу, живут в общежитии, проводят время в ночном клубе. Поскольку спектакль называется «Русская дискотека», постоянным музыкальным сопровождением звучали российские хиты, так что ощущение языкового вакуума не возникало вовсе. К тому же со сцены нет-нет да и доносились русские словечки (чаще других - «водка»), а то и целые фразы на великом могучем: «Привет, как дела?», «Ты откуда?» и «Нет денег - нет пива», что значительно упрощало понимание происходящего. После спектакля зрителям предложили пообщаться с актерами, двое из которых, как выяснилось, выходцы из стран СНГ и потому не нуждаются в переводчике.
Ответные гастроли «Самарской площади» в Штутгарте запланированы на сентябрь. Какие именно спектакли будут представлены немецкой публике, станет ясно в ближайшее время.
- Сотрудничество нашего театра с коллективами Штутгарта началось в 2006 году, - рассказывает директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. - Мы много раз были на гастролях в Германии, и наша давняя мечта - вывозить туда не только современные комедии или спектакли без языкового барьера, но и русскую классику, которую, я считаю, и нужно смотреть в русских театрах. Надеюсь, эта мечта когда-нибудь осуществится.
На прошлой неделе в рамках культурного обмена городов-партнеров Самары и Штутгарта на сцене «Самарской площади» прошли гастроли немецкого театра «Ателье». Организованы они при поддержке администрации областной столицы, управления культуры Штутгарта и Гете-института. К нам «Ателье» приезжает во второй раз. В прошлом году на камерной сцене академического театра драмы были показаны «Мертвые души». В этот раз на суд самарского зрителя представили театральную фантазию по мотивам рассказов Владимира Каминера «Русская дискотека» и моноспектакль «Новая редакция царя Эдипа». Все это - на немецком языке.
О том, что не будет ни бегущей строки, ни какого-либо другого перевода, зрителей предупредили заранее. Предполагалось, что на спектакли придут люди, знающие немецкий язык, благо в нашем городе таких немало. Однако непосредственно перед «Русской дискотекой» выяснилось, что немецкую речь не понимает примерно четверть собравшихся в зале. Пришлось руководителю театра «Ателье» Владиславу Граковскому рассказать краткое содержание постановки.
«Русская дискотека» - современная притча. На первый взгляд сюжет кажется забавным. Два молодых человека, в период развала Советского Союза попивающие пиво на московской кухне, решили попытать счастья на столь притягательном Западе. И, оказавшись там, конечно, столкнулись с совсем не такой жизнью, какой они ее себе представляли.
- Обретение нового мира - всегда очень сложный процесс, - считает Владислав Граковский. - Мне кажется, это очень современная тема. Люди пытаются искать место, где им будет лучше, не сразу понимая, что гораздо важнее найти самого себя. Мы позволяем в этом спектакле посмеяться - и над собой, и над другими. Потому что без иронии, без юмора иногда не выжить. Для зрителя, не знающего языка, спектакль, конечно, что-то потеряет. Но основное в этой достаточно яркой истории зритель, безусловно, поймет.
Спектакль действительно оказался в той или иной мере понятен всем. Актеры часто переодевались, и благодаря таким перевоплощениям, зная основную канву повествования, зритель понимал, что герои находятся в еврейской общине, попадают в полицию, ищут работу, живут в общежитии, проводят время в ночном клубе. Поскольку спектакль называется «Русская дискотека», постоянным музыкальным сопровождением звучали российские хиты, так что ощущение языкового вакуума не возникало вовсе. К тому же со сцены нет-нет да и доносились русские словечки (чаще других - «водка»), а то и целые фразы на великом могучем: «Привет, как дела?», «Ты откуда?» и «Нет денег - нет пива», что значительно упрощало понимание происходящего. После спектакля зрителям предложили пообщаться с актерами, двое из которых, как выяснилось, выходцы из стран СНГ и потому не нуждаются в переводчике.
Ответные гастроли «Самарской площади» в Штутгарте запланированы на сентябрь. Какие именно спектакли будут представлены немецкой публике, станет ясно в ближайшее время.
- Сотрудничество нашего театра с коллективами Штутгарта началось в 2006 году, - рассказывает директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. - Мы много раз были на гастролях в Германии, и наша давняя мечта - вывозить туда не только современные комедии или спектакли без языкового барьера, но и русскую классику, которую, я считаю, и нужно смотреть в русских театрах. Надеюсь, эта мечта когда-нибудь осуществится.
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