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Главная/Культура/

Самарский театр кукол «Лукоморье» открывает новый сезон

Праздничное открытие 5-го театрального сезона состоится в воскресенье, 1 октября.

В день открытия артисты театра кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская. 160) поздравят зрителей и дважды покажут спектакль «Петрушка Ра-та-туй» - в 11.00 и 13.00. Цена билета - 300 рублей, 4+. 
Дата: 28 сентября 2017 , 16:56
206
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: группа театра "ВКонтакте"
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Самарский театр кукол «Лукоморье» открывает новый сезон
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