Самарский театр кукол «Лукоморье» открывает новый сезон
Праздничное открытие 5-го театрального сезона состоится в воскресенье, 1 октября.
В день открытия артисты театра кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская. 160) поздравят зрителей и дважды покажут спектакль «Петрушка Ра-та-туй» - в 11.00 и 13.00. Цена билета - 300 рублей, 4+.
В день открытия артисты театра кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская. 160) поздравят зрителей и дважды покажут спектакль «Петрушка Ра-та-туй» - в 11.00 и 13.00. Цена билета - 300 рублей, 4+.
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Праздничное открытие 5-го театрального сезона состоится в воскресенье, 1 октября.
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