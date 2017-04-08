Самарский театр «Место действия» представил свое прочтение пьесы Чехова «Три сестры»

Ее создатель и руководитель, выпускник Самарского института культуры и Театрального института имени Щукина Артем Филипповский год назад провел фестиваль-лабораторию для молодых режиссеров «Место действия», по результатам которого две постановки - «Летние осы кусают нас даже в ноябре» и «Спички» - вошли в репертуар театра.1 апреля на сцене Центра социализации молодежи состоялась премьера спектакля «Три сестры». Полный аллюзий на постановки многих российских режиссеров, он увлекает синтезом различных визуальных и аудиальных приемов. Интересный музыкальный ряд создает эмоциональный фон, пластические вариации, порой неожиданные, работают на осознание взаимоотношений героев на более глубоком уровне. Костюмы, созданные Иваном Ключниковым, не отсылают к конкретному времени, но помогают выстраивать индивидуальности персонажей. Особенно хорош в этом отношении наряд Вершинина (Павел Синев), не являющийся мундиром, но скорее дающий намек на военную форму.Не будучи поклонником матримониальных отношений, Антон Павлович Чехов и сам поздно вступил в брак, и персонажей своих семейным счастьем не одаривал. «Три сестры» - еще одно тому доказательство. В каждом из трех супружеских союзов одна из сторон предстает в каком-то отвратительном виде. В тексте пьесы это и сумасшедшая жена Вершинина, отравляющая ему жизнь - постоянно и саму себя - периодически. И самодовольный и глуповатый муж Маши, которым она тяготится, постоянно сбегая от него в отчий дом. И воплощение ночных кошмаров любого мужчины - жена Андрея, в которой сочетаются три качества: мать-наседка, домашний тиран и изменщица. В постановке Артема Филипповского эти черты становятся поистине чудовищными.Федор Кулыгин - муж Маши (Евгений Колотилин) не просто тяготит ее морально тем, что скучен и глуп. Он терзает ее физически, поскольку их отношения являют собой болезненный вид взаимного соподчинения, в котором он предстает то в роли побитой собаки, то атакующего хищника. Учитывая тот факт, что Евгений Колотилин играет также роль брата Маши (меняя костюм и очки), возникает образ патологически нездорового союза.Жена Андрея Прозорова (Елена Ганина) и вовсе являет собой некое членистоногое, которое передвигается на четырех конечностях, оплетая своей паутиной всех членов семьи и подминая под себя хозяйство.Третьим «недочеловеком» предстает перед зрителями Соленый в исполнении Руслана Астояна. Ломаные движения и перекошенное тело служат внешним выражением его внутренней испорченности и злости, которая в итоге приводит к убийству им на дуэли Тузенбаха (Никита Михайлов).Можно было бы отнести к перечню «нелюдей» и медведеобразного и неуклюжего Чебутыкина в исполнении Юрия Коннова, но он существо доброе, и назвать его «чудовищем» было бы неправдой.Давшие название пьесе и спектаклю три сестры - это не просто три воспитанные в лучших традициях понятия о благородстве героини. Это три начала, которым не суждено развиться в нечто большее, три загубленные надежды, три неслучившихся чуда.Ольга (Юлия Ситкина) ненавидит свою работу и мечтает быть женой и сидеть дома. Маша (Елена Ламзина) презирает своего мужа и хочет быть где угодно, только не с ним. Ирина (Раиса Иосипенко) тяготится своей праздностью и грезит о благородном труде. Существуя почти как три параллельные линии, они не видят, что перемена обстоятельств никак не изменит их внутреннего состояния. Они стремятся в Москву, выбрав ее как конечную точку своего пути к счастью. И не едут туда, имея для этого все возможности. Почему? Главный вопрос пьесы, спектакля, всей нашей жизни.Клетка как главный элемент декорации, созданной Артемом Филипповским, частично призвана ответить на этот вопрос. Но где эта граница? На сцене, вовне или в голове? На протяжении всего спектакля герои хлопают ее дверью, бегают внутрь и наружу, так и не обретая свободы. И только погибший Тузенбах, совершая свое финальное опасное путешествие по самому верху клетки, по-настоящему выходит за ее предел.Спектакль «Три сестры» (16+) театра «Место действия» можно будет увидеть на сцене Центра социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131) в начале мая.