Самарский режиссер Денис Бокурадзе будет ставить спектакль в московском театре

С ним будут работать актеры «Грани» Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Руководитель Театра наций Евгений Миронов пригласил Дениса Бокурадзе для создания спектакля «Театр чудес» по пьесам Сервантеса.Денис Бокурадзе уже имеет опыт режиссерской работы в Москве: в ноябре 2017 он поставил спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова в Театре на Таганке.