Самарский режиссер Денис Бокурадзе будет ставить спектакль в московском театре
Режиссер и художественный руководитель театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) Денис Бокурадзе сегодня уезжает в Москву, чтобы ставить спектакль в Театре наций.
С ним будут работать актеры «Грани» Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Руководитель Театра наций Евгений Миронов пригласил Дениса Бокурадзе для создания спектакля «Театр чудес» по пьесам Сервантеса.
Денис Бокурадзе уже имеет опыт режиссерской работы в Москве: в ноябре 2017 он поставил спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова в Театре на Таганке.
С ним будут работать актеры «Грани» Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Руководитель Театра наций Евгений Миронов пригласил Дениса Бокурадзе для создания спектакля «Театр чудес» по пьесам Сервантеса.
Денис Бокурадзе уже имеет опыт режиссерской работы в Москве: в ноябре 2017 он поставил спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова в Театре на Таганке.
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