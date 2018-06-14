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Главная/Культура/

Самарский режиссер Денис Бокурадзе будет ставить спектакль в московском театре

Режиссер и художественный руководитель театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) Денис Бокурадзе сегодня уезжает в Москву, чтобы ставить спектакль в Театре наций.

С ним будут работать актеры «Грани» Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Руководитель Театра наций Евгений Миронов пригласил Дениса Бокурадзе для создания спектакля «Театр чудес» по пьесам Сервантеса.

Денис Бокурадзе уже имеет опыт режиссерской работы в Москве: в ноябре 2017 он поставил спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова в Театре на Таганке. 
Дата: 14 июня 2018 , 16:12
165
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: театр-студия "Грань"
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