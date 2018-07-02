Самарский музей приглашает на семейный выходной, показ немого кино и ночь модерна
Стала известна афиша Музея модерна (ул. Фрунзе 159) на июль.
8.07 (вс) в 13:00 Семейный выходной
Экскурсия для сборной группы по выставке «У истоков модерна. Абрамцево» (из коллекции московского музея-заповедника «Абрамцево»). К сборной экскурсии можно присоединиться без предварительной записи. 6+
Выставка «Абрамцево. У истоков модерна» (совместно с подмосковным музеем-заповедником «Абрамцево») - это уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX вв. Экспозиция ярко иллюстрирует все великолепие и многообразие стиля модерн в России. 80 художественных произведений, в том числе, живопись таких выдающихся художников как А.М. Васнецов, К.А. Коровин, В.Д. Поленов, И.С. Остроухов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров; графика В.М. Васнецова, И.Е. Репина, И.П. Ропета, В.А. Серова, С.В. Малютина, М.А. Врубеля; деревянные шкафчики и стулья, выполненные в Абрамцевской столярной мастерской по эскизам Е.Д. Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры М.А. Врубеля.
14.07 (сб) 16:00 Зеленые дни.
Увлекательные детские занятия в Музее для детей «Зеленке» на самую разнообразную тематику. 3+
14.07 в 16:00 Велоэкскурсия
Велоэкскурсия по городу – способ нескучно покататься по улицам Самары на велосипеде и заодно узнать новое про самарский модерн. Со своим велосипедом. 16+
19.07 (чт) в 20:30 Мероприятие из цикла «Звук и экран»
Показ немого кино начала ХХ в., который сопровождается современной экспериментальной музыкой в исполнении самарских музыкантов. 12+
21.07. в 17.00 Пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах»
Пешеходная экскурсия по городу, на которой будет рассказано о домах, построенных в период конца XIX – нач. XX вв., архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах стиля. Экскурсия проходит с радиогидом: у каждого будет наушник, у экскурсовода – передающее устройство, что гарантирует хорошую слышимость. 10+ . Запись по тел. музея 333 24 98
24.07 (вт) в 19.00 Мероприятие «Ночь модерна»
Мероприятие, посвященное эпохе модерна в различных его проявлениях.
8.07 (вс) в 13:00 Семейный выходной
Экскурсия для сборной группы по выставке «У истоков модерна. Абрамцево» (из коллекции московского музея-заповедника «Абрамцево»). К сборной экскурсии можно присоединиться без предварительной записи. 6+
Выставка «Абрамцево. У истоков модерна» (совместно с подмосковным музеем-заповедником «Абрамцево») - это уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX вв. Экспозиция ярко иллюстрирует все великолепие и многообразие стиля модерн в России. 80 художественных произведений, в том числе, живопись таких выдающихся художников как А.М. Васнецов, К.А. Коровин, В.Д. Поленов, И.С. Остроухов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров; графика В.М. Васнецова, И.Е. Репина, И.П. Ропета, В.А. Серова, С.В. Малютина, М.А. Врубеля; деревянные шкафчики и стулья, выполненные в Абрамцевской столярной мастерской по эскизам Е.Д. Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры М.А. Врубеля.
14.07 (сб) 16:00 Зеленые дни.
Увлекательные детские занятия в Музее для детей «Зеленке» на самую разнообразную тематику. 3+
14.07 в 16:00 Велоэкскурсия
Велоэкскурсия по городу – способ нескучно покататься по улицам Самары на велосипеде и заодно узнать новое про самарский модерн. Со своим велосипедом. 16+
19.07 (чт) в 20:30 Мероприятие из цикла «Звук и экран»
Показ немого кино начала ХХ в., который сопровождается современной экспериментальной музыкой в исполнении самарских музыкантов. 12+
21.07. в 17.00 Пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах»
Пешеходная экскурсия по городу, на которой будет рассказано о домах, построенных в период конца XIX – нач. XX вв., архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах стиля. Экскурсия проходит с радиогидом: у каждого будет наушник, у экскурсовода – передающее устройство, что гарантирует хорошую слышимость. 10+ . Запись по тел. музея 333 24 98
24.07 (вт) в 19.00 Мероприятие «Ночь модерна»
Мероприятие, посвященное эпохе модерна в различных его проявлениях.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
1 июля 2018
332
27 июня 2018
383
26 июня 2018
493
26 июня 2018
358
26 июня 2018
405
15 июня 2018
497
2 июля 2018 , 15:59
125
Температура воздуха опустится до +26 градусов.
2 июля 2018 , 15:29
185
Бразилец Томер Савойя и мексиканец Хавьер прибыли на матч своих сборных
2 июля 2018 , 15:04
164
В их числе иностранные гости из 27 стран мира.
2 июля 2018 , 14:45
145
Их расписали в национальные цвета этих стран.
2 июля 2018 , 14:40
176
На Чемпионат мира по футболу в Самару приезжают десятки тысяч фанатов футбола со всего мира. Не...
2 июля 2018 , 14:30
165
Напомним, форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдёт с 26 июля по...
2 июля 2018 , 13:55
118
На территории города продолжает действовать особый противопожарный режим. Об этом напоминает...
2 июля 2018 , 12:18
160
Стала известна афиша Музея модерна (ул. Фрунзе 159) на июль.
2 июля 2018 , 11:27
274
Красочные шоу шли два дня подряд - в субботу, 30 июня, и в воскресенье, 1 июля.
2 июля 2018 , 10:56
197
В воскресенье, 1 июля, на стадионе "Лужники" состоялся матч между Россией и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
13785
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
11594
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8426
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8018
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7379
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1535
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1241
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
538
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
902
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
446
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.