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Главная/Культура/

Самарский музей приглашает на семейный выходной, показ немого кино и ночь модерна

Стала известна афиша Музея модерна (ул. Фрунзе 159) на июль.















8.07 (вс) в 13:00 Семейный выходной

Экскурсия для сборной группы по выставке «У истоков модерна. Абрамцево» (из коллекции московского музея-заповедника «Абрамцево»). К сборной экскурсии можно присоединиться без предварительной записи. 6+

Выставка «Абрамцево. У истоков модерна» (совместно с подмосковным музеем-заповедником «Абрамцево») - это уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX вв. Экспозиция ярко иллюстрирует все великолепие и многообразие стиля модерн в России. 80 художественных произведений, в том числе, живопись таких выдающихся художников как А.М. Васнецов, К.А. Коровин, В.Д. Поленов, И.С. Остроухов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров; графика В.М. Васнецова, И.Е. Репина, И.П. Ропета, В.А. Серова, С.В. Малютина, М.А. Врубеля; деревянные шкафчики и стулья, выполненные в Абрамцевской столярной мастерской по эскизам Е.Д. Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры М.А. Врубеля.



































14.07 (сб) 16:00 Зеленые дни.

Увлекательные детские занятия в Музее для детей «Зеленке» на самую разнообразную тематику. 3+

14.07 в 16:00 Велоэкскурсия

Велоэкскурсия по городу – способ нескучно покататься по улицам Самары на велосипеде и заодно узнать новое про самарский модерн. Со своим велосипедом. 16+

19.07 (чт) в 20:30 Мероприятие из цикла «Звук и экран»
Показ немого кино начала ХХ в., который сопровождается современной экспериментальной музыкой в исполнении самарских музыкантов. 12+

21.07. в 17.00 Пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах»

Пешеходная экскурсия по городу, на которой будет рассказано о домах, построенных в период конца XIX – нач. XX вв., архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах стиля. Экскурсия проходит с радиогидом: у каждого будет наушник, у экскурсовода – передающее устройство, что гарантирует хорошую слышимость. 10+ . Запись по тел. музея 333 24 98

24.07 (вт) в 19.00 Мероприятие «Ночь модерна»
Мероприятие, посвященное эпохе модерна в различных его проявлениях. 
Дата: 2 июля 2018 , 12:18
160
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Музей Модерна
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