Самарский литмузей объявил сбор экспонатов для выставки, посвященной музею имени Горького

Сотрудники музея просят откликнуться всех, кто может поделиться воспоминаниями о том пространстве и фотографиями в музее имени Горького. Если вам есть что рассказать, просьба звонить по телефону 8-937-645-21-80 (Илья). Для связи также есть электронная почта - pridancevi1994@gmail.com.