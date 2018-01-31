Самарский литмузей объявил сбор экспонатов для выставки, посвященной музею имени Горького
Он был открыт в Куйбышеве в июне 1941 года и находился на улице Степана Разина, 126. В этом здании музей работал до 80-х годов прошлого века.
Сотрудники музея просят откликнуться всех, кто может поделиться воспоминаниями о том пространстве и фотографиями в музее имени Горького. Если вам есть что рассказать, просьба звонить по телефону 8-937-645-21-80 (Илья). Для связи также есть электронная почта - pridancevi1994@gmail.com.
Сотрудники музея просят откликнуться всех, кто может поделиться воспоминаниями о том пространстве и фотографиями в музее имени Горького. Если вам есть что рассказать, просьба звонить по телефону 8-937-645-21-80 (Илья). Для связи также есть электронная почта - pridancevi1994@gmail.com.
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Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
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