Самарский художник Владимир Романов запечатлевает для истории образы земляков

Владимир Романов - непременный участник многих из них. Он работает быстро и с большим энтузиазмом, постоянно осваивая все новые жанры. От абстрактных композиций перешел к пейзажам, затем предстал как автор натюрмортов. И вот недавно удивил публику серией замечательных портретов жителей нашего города.- Не случайно художник, даже перешагнув полувековой юбилей, среди коллег считается не совсем зрелым, - улыбается Владимир Романов. - Целая жизнь нужна для того, чтобы стать настоящим мастером во всех направлениях изобразительного искусства.Он вообще считает, что путь профессионального становления художника начиная от школы - минимум лет двадцать.Сознается, что еще в молодости, учась в Пензенском художественном училище, стал приверженцем абстрактного искусства. И когда продолжил учебу в магнитогорском институте, его продолжали восхищать работы русских авангардистов и мятежных концептуалистов, которые в советское время были под запретом. Но смелости пойти по их стопам не хватало. Закончив учебу, лет пять варился в собственном соку, стараясь делать большие качественные картины в соответствии с требованиями времени. Такие, например, как «Вход Красной Армии в Самарскую губернию», «Формирование Самарского полка», «За землю». Пока буквально не взорвался множеством сумасшедших абстрактных композиций на мифические и библейские темы. В его работах той поры много недосказанности, простора для размышлений. А еще больше - удали и сумасшедшего многоцветья.В Самаре другом Владимира стал искусствовед Алексей Мопсиков, принявший впоследствии духовный сан под именем отца Клемента. Неумеренный в своих страстях в молодости, этот человек в конце жизни пришел к богу. Конечно, молодой художник в минуты сомнений советовался со старшим другом: позволено ли изображать эпизоды Библии в такой необычной интерпретации? На что был получен ответ:- Рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда», например, нельзя исполнять в церкви, однако она может сыграть большую роль в миссионерском смысле, привлекая внимание к вере любящей все новое молодежи. И вообще, к библейским сюжетам кто только ни обращался. Главное - что пишет их художник от души.И тот же Мопсиков посодействовал Романову в издании этих экспериментальных работ.- Именно с подачи отца Клемента я познакомился с советником министра культуры РФ Александром Ильиным, который не поленился специально приехать в Самару, чтобы увидеть мои работы, - вспоминает художник. - И потом уже именно Ильин в столице напечатал замечательный каталог. Я ему за это очень благодарен.Искусствовед Мопсиков придумывал все новые акции для того, чтобы познакомить россиян с творчеством Владимира Романова. Например, планировал устроить выставку его акварелей в новом зале аэропорта «Шереметьево-3» . К сожалению, этому не суждено было осуществиться. После пострига инок рано ушел из жизни.Вспоминая друга, Владимир создал портрет, впечатливший всех на одной из выставок, организованных Самарским отделением Союза художников России. Инок Клемент написан в храме. Грустный серый отблеск утреннего солнца льется из окна на иконостас. Печально и черное монашеское облачение. Но светится жизнью его лицо. Поверх очков монах вопросительно и требовательно смотрит на зрителя, словно говоря: «Я вот разобрался в своей жизни, а ты?» Поражают его реальные, осязаемые руки со вздувшимися венами.Получив признание зрителей, с 2012 года Владимир обратился к портретному жанру. Он не любит писать «парадные», классические полотна. Его работы полны движения и воздуха. И даже некоторого озорства. Особенно ему удаются образы молодых самарчанок. Кажется, он просто коллекционирует лица современниц. Благо, красавицы у нас на каждом шагу.Любит писать детей, особенно с той поры как обзавелся собственной внучкой. Вот она в младенческом возрасте у мамы на руках, а вот уже самостоятельно играет на берегу Волги в песочек, а вот с бабушкой на даче.Есть и портрет самой бабушки - жены, Галины Романовой. Она тоже художник. Романовы познакомились и поженились, еще учась в Пензе. Их сын Саша пошел по стопам родителей и стал дизайнером. Сейчас Галина Владимировна преподает «изо» в центре детского творчества «Огонек» Железнодорожного района. Муж-художник сумел в портрете подчеркнуть главное душевное качество своей любимой - доброту, за которую ее обожают ученики.- Сейчас я работаю над циклом портретов признанных мэтров самарской живописи - для истории, так сказать. Уже готовы образы Станислава Федорова, Вадима Сушко, Александра Тумпурова, Владимира Килина, другие еще в набросках, - говорит автор.Запечатлел Владимир Борисович и своих многолетних «ангелов-хранителей» - хозяек самарских галерей Елену Овчинникову и Аллу Шахматову. Интересны портреты призера Олимпийских игр боксера Александра Алексеева и другие.Побывав в мастерской Владимира Романова, словно знакомишься с обобщенным образом наших современников - самарцев. И впечатление от этого общего портрета очень оптимистичное.Эта грань творчества Владимира Борисовича оценена и профессионалами. Он участник нескольких выставок, проводимых художественным объединением ArtWeek - в Милане, Лондоне, Москве (ЦДХ), Магнитогорске. И всегда его портреты получают призовые места и почетные дипломы.Романов Владимир Борисович родился в 1953 г. В 1980 г. окончил Пензенское художественное училище. В 1988 г. получил диплом Магнитогорского педагогического института (художественно-графический факультет). С 1980 г. участвует в выставках «Большая Волга», «Красные Ворота», художников Поволжья в Российской академии художеств (2013 г.), «Русские художники в Париже» (2013 г., Франция), «Из России с любовью» (2010 г., Иерусалим, Израиль). Награды: Благодарность академии художеств, Серебряная медаль Союза художников России, 2013 г.