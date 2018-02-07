Самарский «Учебный театр» покажет спектакль по мотивам романа «Три мушкетера»

После новогоднего антракта «Учебный театр» снова открывает двери. 8, 9 февраля студенты курса Ирины Сидоренко покажут спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» (16+) - драму о вере, надежде и любви по пьесе Владимира Гуркина.Начало спектаклей в 18:00. Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе.