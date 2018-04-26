Самарский «Учебный театр» покажет спектакль «Ромео и Джульетта»
27, 28, 29, 30 апреля в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры (ул. Фрунзе, 138), пройдут премьерные показы спектакля «Ромео и Джульетта» (16+) по пьесе Уильяма Шекспира.
Самую известную в мире историю о трагической любви юноши и девушки поставили Виктор Трегубов и Ирина Сидоренко. В спектакле заняты студенты курса Ирины Сидоренко.
Начало: 27, 28, 30 апреля в 18:00, 29 апреля (воскресенье) в 15:00. Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе.
Самую известную в мире историю о трагической любви юноши и девушки поставили Виктор Трегубов и Ирина Сидоренко. В спектакле заняты студенты курса Ирины Сидоренко.
Начало: 27, 28, 30 апреля в 18:00, 29 апреля (воскресенье) в 15:00. Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе.
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